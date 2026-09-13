باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خلیلیخواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین ضمن تشریح آخرین وضعیت جذب تسهیلات تبصرهای و حمایت از واحدهای تولیدی و کارفرمایی استان گفت: حمایت از بخش تولید و کارآفرینی به عنوان پیشران اصلی توسعه اقتصاد و اشتغالزایی همواره در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیتههای تخصصی استان قرار داشته و در این راستا منابع تبصرهای با دقت و نظارت کامل توزیع شده است.
وی با اشاره به آمار تفکیکی تسهیلات قرضالحسنه تولید و اشتغال در استان قزوین، افزود: ۱۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار به هفت هزار و ۱۶۷ طرح کارفرمایی در سطح استان اختصاص یافته که دستاورد ارزشمند این اعتبار، تثبیت و ایجاد فرصت شغلی جدید برای ۹ هزار و ۶۲۹ جوینده کار در شهرستانهای مختلف قزوین بوده است.
خلیلیخواه با اشاره به پیگیری تسهیلات ویژه شرایط اضطرار از منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بیان کرد: در این بخش نیز با اطلاعرسانی انجامشده و استقبال متقاضیان، در مجموع ۳۴۶ طرح با میزان درخواستی ۲ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال از سوی واحدهای واجد شرایط در سامانه تسهیلات کارآفرینی و اشتغال کل کشور ثبتنام کردهاند که مراحل بررسی و طی فرآیند بانکی آنها به طور جدی دنبال میشود.
این مسئول همچنین به تشریح میزان اشتغال ایجادی از محل تخصیص اعتبارات جزء ۲ بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت و یادآور شد: در این بخش نیز با جذب و تخصیص ۱۱ هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال اعتبار، خوشبختانه زمینه اشتغال و بهکارگیری یک هزار و ۲۷۶ جوینده کار دیگر در استان فراهم شد که گزارشهای نظارتی حاکی از حُسن اجرای این طرحها در واحدهای تولیدی و صنعتی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با تاکید بر استمرار نظارتهای میدانی بر نحوه مصرف تسهیلات تبصرهای، بیان کرد: هدف اصلی مدیریت اقتصادی استان تنها تزریق منابع نیست بلکه صیانت از اشتغال ایجاد شده و اطمینان از هدایت دقیق تسهیلات به سمت تولید واقعی و مولد است تا پویایی اقتصادی استان قزوین با شتاب بیشتری استمرار یابد.
منبع: اقتصاد و دارایی