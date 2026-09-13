کنگره ملی بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابندههمزمان با برگزاری دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری، نمایش چندرسانه‌ای مهتاب و مین و من به اجرا درآمد.

 یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان، نمایش چندرسانه‌ای مهتاب و مین و من است.

اثری که با حضور حدود ۱۱۰ هنرمند تولید شده و تئاتر را با تصویر، صدا و موسیقی ترکیب کرده است.

این نمایش حدود دو ساعت و نیم زمان دارد و حدود ۶۵ بازیگر اصلی و فرعی در آن حضور دارند. روایت نمایش تنها به دوران دفاع مقدس محدود نمی‌شود بلکه از واقعه عاشورا و تاریخ اسلام آغاز می‌شود و تا دوران معاصر و مادران شهدای امروز ادامه پیدا می‌کند. حضرت‌ام‌البنین (س)، سردار بی‌بی مریم بختیاری و مادران شهدای معاصر، از راویان این روایت هستند.

در کنار این برنامه‌ها، نمایشگاه دستاورد‌ها و توانمندی‌های مردم استان نیز برپا شده و سه شب پایانی کنگره به اجلاسیه شهدای هنرمند، شهدای دانش‌آموز و فرهنگیان و در نهایت اجلاسیه ۲۷۵۰ شهید استان اختصاص دارد.

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برچسب ها: شهدا ، کنگره ملی
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