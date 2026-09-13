باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - اشکان حسینی تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس از اواخر اردیبهشت امسال بعد از ۳ ماه بسته بودن باز شد، اما بر خلاف انتظارها به سبب ریسک سیستماتیک موجود اما بازار بورس مثبت باز شد و یک رالی خیلی قوی را شروع کرد و طی ۴ ماه گذشته ۹۷ درصد رشد داشته و بیشترین بازدهی را در میان تمامی بازارها داشته است.
او افزود: در حال حاظر شاخص با مومنتوم و کندلهای نسبتا خوبی از لحاظ تکنیکالی در حال بالا رفتن است و میتوان بازار را همراهی کرد و شاخص از مقاومتهای خود یکی پس از دیگری گذر میکند، اما زمانی که ارزش معاملات پایین آمد و حرکت شاخص کند باید کمی احتیاط کرد.
او در ادامه در خصوص شاخص کل هموزن اظهار کرد: شاخص هم وزن در ابتدای سال حرکت قوی تر را نسبت به شاخص کل بورس داشته زیرا جریان پول در سهم های کوچکتر بیشتر بوده و توانست از جندین مقاومت خود راحت گذر کند .
او افزود: این نمودار از لحاظ تکنیکالی با حجم معاملات و قدرت خوبی در حال بالا رفتن است اما قدرت روند نسبت به چند ماه گذشته کمی کاهش یافته اما همچنان نشانه های اصلاح ظاهر نشده است و میتوان با رعایت حد ضرر بازار را همراهی کرد.