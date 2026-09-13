باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا اسدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین از تخصیص ۹۴ هکتار از اراضی دولتی قزوین برای ساخت مسکن خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هدف تسهیل در تامین زمین برای نهضت ملی مسکن صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری اراضی یاد شده در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف شتاب‌بخشی به تولید و عرضه مسکن در شهرستان‌های استان انجام شده، افزود: تعامل و هم‌افزایی میان اداره‌کل منابع طبیعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، گامی راهبردی برای گره‌گشایی از چالش تامین زمین و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن‌سازی خواهد بود.

وی با تشریح جزییات واگذاری این اراضی، یادآور شد: سال گذشته با هدف تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن، ۲ فقره واگذاری اراضی در شهرستان‌های قزوین و بوئین‌زهرا به مساحت ۸۳ هکتار صورت گرفت.

این مسئول از تداوم روند واگذاری اراضی طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز سه فقره واگذاری اراضی در شهرستان‌های تاکستان و قزوین به مساحت ۱۱.۵ هکتار، جهت الحاق به طرح‌های مسکن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار شده است.

اسدی با تاکید بر رعایت دقیق ضوابط قانونی در فرآیند واگذاری اراضی، اضافه کرد: اولویت راهبردی اداره‌کل منابع طبیعی، همگام‌سازی نیاز‌های توسعه‌ای استان در بخش مسکن با حفاظت از انفال و عرصه‌های ملی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین بیان کرد: تسریع در بررسی درخواست‌ها و تعیین تکلیف اراضی واجد شرایط در چارچوب قوانین موضوعه، رویکرد مستمر این اداره‌کل برای تسهیل در اجرای طرح‌های عمرانی استان و استفاده بهینه از ظرفیت اراضی ملی است.

منبع: منابع طبیعی قزوین