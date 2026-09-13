شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از شور و حال کودکان و نوجوانان شهر مقدس قم هنگام تمرین کاراته سبک کیوکوشین در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاراته سبکهای بسیاری دارد، سبک کیوکوشین کاراته یکی از سبکهای معروف و قدرتمند هنر رزمی کاراته است. این ورزش طرفداران بسیاری دارد و افراد بسیاری در این سبک فعالیت میکنند. در این ورزش، کمربندها از سفید شروع میشود و با درجههای کیو جلو میرود تا کمربند مشکی و دانها برسد. این ورزش به شما این امکان را میدهد تا مهارتهای مربوط به حرکات مبارزهای را بهبود بخشید و بهبود قابل توجهی در سلامتی جسمی و روحی خود داشته باشید. تمرینات کیوکوشین باعث افزایش قدرت، انعطافپذیری، تعادل و تمرکز میشود. همچنین، این هنر رزمی به شما کمک میکند تا سیستم تنفسی خود را بهبود بخشید.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم و تصاویری گوشههایی از شور و حال تمرین کودکان و نوجوانان در باشگاه بهادران شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: اکبر بخشی - قم
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