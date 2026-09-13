روزنامه بیلد گزارش داد که قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌های آلمان در بحبوحه تشدید تنش‌ها پیرامون تنگه باب‌المندب به شدت افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه بیلد گزارش داد که قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌های آلمان در بحبوحه تشدید تنش‌ها پیرامون تنگه باب‌المندب، به شدت افزایش یافته است.

بر اساس این روزنامه، ساعت ۱۲ بعدازظهر به وقت محلی روز شنبه، میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در سراسر آلمان به ۲٫۵۶ یورو رسید. پیش از آن حدود ۲۰ سنت کمتر بود. جهش قیمت با این ابعاد می‌تواند در روز‌های دیگر نیز رخ دهد، اما قیمت‌ها معمولاً پس از آن به سرعت کاهش می‌یابند. با این حال، روز شنبه قیمت‌ها بالا باقی ماندند. این روزنامه با استناد به پورتال مقایسه قیمت سوخت موسوم به «کلور-تانکن. دِ» افزود که در یکی از پمپ‌بنزین‌های برلین، هر لیتر گازوئیل روز شنبه حدود ۲٫۸ یورو قیمت داشت.

بر اساس آمار پورتال مصرف‌کنندگان «بنزین. جتست»، یک روز قبل، گازوئیل به بالاترین سطح ماهانه جدیدی رسیده بود و میانگین قیمت روزانه از ۲٫۳۸ یورو فراتر رفت. بر اساس گزارش باشگاه اتومبیلرانی آلمان، بالاترین قیمت تاریخ ۲٫۴۴۶ یورو بوده که در ۷ آوریل ثبت شده است. این روزنامه گفت که پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد که آیا رانندگان باید با وجود چنین قیمت‌های بالایی سوخت‌گیری کنند یا خیر. نشریه پیشرو تجارت کشاورزی «آگرار‌هویته» انتظار دارد قیمت‌ها به دلیل محاصره دریایی و افزایش تقاضای ناشی از آن، تا ۳ یورو در هر لیتر افزایش یابد.

پیشتر در روز شنبه، حزام الاسد، یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به تاس تأیید کرد که انصارالله عملیات خود را برای برقراری کنترل بر مناطقی با دسترسی به تنگه باب‌المندب در غرب یمن تکمیل کرده‌اند. او به تاس اطمینان داد که کشتی‌ها طبق معمول از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند و هیچ تهدید امنیتی وجود ندارد.

اوضاع در یمن در اوایل سپتامبر به شدت تشدید شد، زمانی که جنبش انصارالله یمن حمله‌ای را در جنوب‌غرب این کشور آغاز کرد. در کنار حمله زمینی، انصارالله حملات موشکی و پهپادی را به مناطق ساحلی دریای سرخ و حومه شهر تعز آغاز کردند تا مسیر‌های منتهی به المخا را قطع کرده و به سمت مناطق نزدیک به تنگه استراتژیک باب‌المندب پیشروی کنند. یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله روز جمعه گفت که نیرو‌های انصارالله در ۳ سپتامبر عملیاتی را در ساحل غربی یمن با هدف بیرون راندن نیرو‌های تحت حمایت سعودی از این منطقه آغاز کردند. به گفته او، این عملیات در پاسخ به «حملات نیرو‌های تحت حمایت عربستان به ساکنان، روستا‌ها و مناطق ساحل غربی که سال‌ها ادامه داشته است» انجام شد. 

منبع: تاس

برچسب ها: قیمت سوخت ، باب المندب ، انصارالله یمن
خبرهای مرتبط
نظرسنجی پولیتیکو: بیشتر آمریکایی‌ها افزایش قیمت بنزین را بیش از حد برآورد می‌کنند
فشار قیمت سوخت بر ترامپ؛
کاخ سفید به فکر افزایش ظرفیت پالایش نفت افتاد
گرانی سوخت؛ دردسر انتخاباتی ترامپ در نیوجرسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تلگراف: حمله پهپادی به خط لوله اصلی عربستان، دردسر جدیدی برای ترامپ است
انصارالله بیش از ۲۰۰ اسیر خود را در مناطق تازه تصرف‌شده آزاد کرد
سناتور آمریکایی: ترامپ در حال از هم پاشیدن دولت است
آفریقای جنوبی خواستار پاسخگویی در قبال جنگ غیرقانونی علیه ایران شد
انصارالله: حملات علیه مردم یمن بدون پاسخ نخواهد ماند
سقوط «پرتابه» در جنوب‌غرب عربستان/ دو نفر زخمی شدند
زلنسکی: آماده دیدار با پوتین در نشست گروه ۲۰ هستم
صدور هشدار خطر برای مناطق جنوب غربی عربستان
حمله موشکی و پهپادی یمن به یک پایگاه نظامی عربستان
کشتی اندونزیایی با ۲۴۳ سرنشین در دریای جاوه ناپدید شد
آخرین اخبار
افزایش قیمت سوخت در آلمان در پی تشدید تنش‌ها در باب‌المندب
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان/ بیش از ۳۰ انفجار در یک شهر
اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در حال تردد از تنگه هرمز
کشتی اندونزیایی با ۲۴۳ سرنشین در دریای جاوه ناپدید شد
روز دوم اجلاس بریکس در دهلی‌نو؛ تمرکز بر تاب‌آوری، نوآوری و همکاری
حمله موشکی و پهپادی یمن به یک پایگاه نظامی عربستان
سقوط «پرتابه» در جنوب‌غرب عربستان/ دو نفر زخمی شدند
سناتور آمریکایی: ترامپ در حال از هم پاشیدن دولت است
انصارالله: حملات علیه مردم یمن بدون پاسخ نخواهد ماند
انصارالله بیش از ۲۰۰ اسیر خود را در مناطق تازه تصرف‌شده آزاد کرد
آفریقای جنوبی خواستار پاسخگویی در قبال جنگ غیرقانونی علیه ایران شد
صدور هشدار خطر برای مناطق جنوب غربی عربستان
تلگراف: حمله پهپادی به خط لوله اصلی عربستان، دردسر جدیدی برای ترامپ است
زلنسکی: آماده دیدار با پوتین در نشست گروه ۲۰ هستم
جنبش انصارالله: کشتیرانی در باب‌المندب بدون اختلال ادامه دارد
شمار قربانیان آتش‌سوزی کشتی مسافربری فیلیپین به ۷۶ نفر رسید
رویترز: ایران و کشور‌های خلیج فارس در نشست صلاله توافقی امضا نخواهند کرد
عراق در جست‌وجوی منشأ پهپاد‌های حمله‌کننده به عربستان
لاوروف: دعوت از زلنسکی برای سفر به مسکو نشانه بزرگی از حسن نیت است
بحرین در نشست درباره تنگه هرمز شرکت نمی‌کند
سفر ناگهانی رئیس‌جمهور لبنان به نبطیه همزمان با افزایش حملات صهیونیست‌ها
پسکوف: بی‌ثباتی در منطقه خطر تشدید درگیری را به همراه دارد
کرملین از دیدار قریب‌الوقوع روسای جمهور چین و روسیه خبر داد
شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه از جنوب لبنان
سران بریکس بیانیه مشترک خود را به اتفاق آرا تصویب کردند
کنفرانس ژنو با مشارکت وکلای اروپایی و فلسطینی؛ نقشه راه دادگاهی کردن نقض حقوق اسرا
پوتین خواستار گسترش شورای امنیت سازمان ملل شد
شی: جنگ خاورمیانه و خلیج فارس خسارات «جدی» به بار آورده است
ترامپ: جنگ با ایران «به زودی» پایان می‌یابد
هشدار‌های متعدد درباره نقشه بن لادن برای حمله به آمریکا پیش از ۱۱ سپتامبر