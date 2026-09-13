باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه بیلد گزارش داد که قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌های آلمان در بحبوحه تشدید تنش‌ها پیرامون تنگه باب‌المندب، به شدت افزایش یافته است.

بر اساس این روزنامه، ساعت ۱۲ بعدازظهر به وقت محلی روز شنبه، میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در سراسر آلمان به ۲٫۵۶ یورو رسید. پیش از آن حدود ۲۰ سنت کمتر بود. جهش قیمت با این ابعاد می‌تواند در روز‌های دیگر نیز رخ دهد، اما قیمت‌ها معمولاً پس از آن به سرعت کاهش می‌یابند. با این حال، روز شنبه قیمت‌ها بالا باقی ماندند. این روزنامه با استناد به پورتال مقایسه قیمت سوخت موسوم به «کلور-تانکن. دِ» افزود که در یکی از پمپ‌بنزین‌های برلین، هر لیتر گازوئیل روز شنبه حدود ۲٫۸ یورو قیمت داشت.

بر اساس آمار پورتال مصرف‌کنندگان «بنزین. جتست»، یک روز قبل، گازوئیل به بالاترین سطح ماهانه جدیدی رسیده بود و میانگین قیمت روزانه از ۲٫۳۸ یورو فراتر رفت. بر اساس گزارش باشگاه اتومبیلرانی آلمان، بالاترین قیمت تاریخ ۲٫۴۴۶ یورو بوده که در ۷ آوریل ثبت شده است. این روزنامه گفت که پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد که آیا رانندگان باید با وجود چنین قیمت‌های بالایی سوخت‌گیری کنند یا خیر. نشریه پیشرو تجارت کشاورزی «آگرار‌هویته» انتظار دارد قیمت‌ها به دلیل محاصره دریایی و افزایش تقاضای ناشی از آن، تا ۳ یورو در هر لیتر افزایش یابد.

پیشتر در روز شنبه، حزام الاسد، یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به تاس تأیید کرد که انصارالله عملیات خود را برای برقراری کنترل بر مناطقی با دسترسی به تنگه باب‌المندب در غرب یمن تکمیل کرده‌اند. او به تاس اطمینان داد که کشتی‌ها طبق معمول از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند و هیچ تهدید امنیتی وجود ندارد.

اوضاع در یمن در اوایل سپتامبر به شدت تشدید شد، زمانی که جنبش انصارالله یمن حمله‌ای را در جنوب‌غرب این کشور آغاز کرد. در کنار حمله زمینی، انصارالله حملات موشکی و پهپادی را به مناطق ساحلی دریای سرخ و حومه شهر تعز آغاز کردند تا مسیر‌های منتهی به المخا را قطع کرده و به سمت مناطق نزدیک به تنگه استراتژیک باب‌المندب پیشروی کنند. یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله روز جمعه گفت که نیرو‌های انصارالله در ۳ سپتامبر عملیاتی را در ساحل غربی یمن با هدف بیرون راندن نیرو‌های تحت حمایت سعودی از این منطقه آغاز کردند. به گفته او، این عملیات در پاسخ به «حملات نیرو‌های تحت حمایت عربستان به ساکنان، روستا‌ها و مناطق ساحل غربی که سال‌ها ادامه داشته است» انجام شد.

منبع: تاس