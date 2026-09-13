باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزین پردیس، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در حفظ اشتغال، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تأمین نیازهای کشور گفت: بنگاه‌های بخش خصوصی باید یا از مسیر صادرات برای کشور ارزآوری داشته باشند یا با تولید کالاها و خدمات مورد نیاز، ضمن حفظ سطح اشتغال، به افزایش تاب‌آوری جامعه و تأمین هرچه بیشتر مایحتاج مردم کمک کنند.

وی افزود: «فکر می‌کنم امروز دیگر کمتر کسی نسبت به این موضوع تردید داشته باشد، اما واقعیت این است که وقتی به مرحله عمل می‌رسیم و تلاش می‌کنیم سهم و جایگاه بخش خصوصی و بخش دولتی را در کیک اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآوریم، موانع خود را نشان می‌دهند. بسیاری از فعالان اقتصادی نیز نسبت به اجرا نشدن این رویکرد و وجود موانع گلایه دارند.»

پردیس با بیان اینکه رویکرد دولت‌ها نسبت به بخش خصوصی یکسان نبوده است، ادامه داد: «طبیعتاً دولت‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند؛ برخی دولت‌ها تعامل و همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته‌اند و برخی کمتر این بخش را جزئی از خود و مجموعه‌ای دغدغه‌مند و دلسوز برای کشور دانسته‌اند.»

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، تقویت بخش خصوصی را به‌ویژه در شرایط جنگی و تحریمی ضروری دانست و گفت: «رونق اقتصادی کشور در چنین شرایطی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کمک کند. اگر به کشورهای عضو بریکس نگاه کنیم، در بسیاری از این کشورها سهم بخش خصوصی روزبه‌روز افزایش یافته و همین بخش خصوصی بوده که به موتور محرک فناوری، رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه تبدیل شده است.»

وی همچنین به ظرفیت همکاری میان بخش‌های خصوصی کشورهای عضو بریکس اشاره کرد و افزود: «طبعاً بخش خصوصی کشورهای دیگر عضو بریکس تمایل دارد در وهله اول با بخش خصوصی ایران همکاری کند؛ چراکه بخش خصوصی از چابکی بیشتری در تصمیم‌گیری و سهولت بیشتری در عملکرد برخوردار است و برخی محدودیت‌هایی را که ممکن است به واسطه تحریم‌ها ایجاد شود، کمتر از بخش دولتی دارد.»

پردیس تأکید کرد حضور فعالان اقتصادی در ساختارهای تصمیم‌گیری و نشست‌های مرتبط با بریکس اهمیت زیادی دارد و گفت: «بسیار مهم است که در چنین اجلاس‌هایی و در بخش شورای تجاری بریکس، فعالان بخش خصوصی نیز نماینده داشته باشند.»

وی با اشاره به حضور نمایندگان اتاق تهران در اجلاس بریکس در هند خاطرنشان کرد: «خوشبختانه در اجلاس هند که این روزها برگزار می‌شود، از طرف اتاق تهران و شورای تجاری بریکس، که اتاق بخشی از آن است، پنج نفر از عزیزان به نمایندگی از اتاق حضور داشتند و در کمیسیون‌های مختلف و همچنین در اجلاس اصلی صحبت و مشارکت کردند و در تدوین برنامه‌های شورای تجاری نیز نقش داشتند.»