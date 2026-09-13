باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بیش از ۳۰ انفجار از اواخر جمعه تا روز شنبه در شهر المنصوری در جنوب لبنان رخ داد. خبرگزاری رسمی ملی لبنان اعلام کرد این حملات خانه‌ها و زیرساخت‌های منطقه را هدف قرار داده و برخی منازل نیز تخریب شده‌اند.

بر اساس این گزارش، یک پهپاد اسرائیلی بسته هایی حاوی مواد بسیار انفجاری را بر فراز شهر رها کرد و همزمان منطقه زیر آتش توپخانه قرار گرفت.

در دیگر مناطق جنوب لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی بخش‌هایی از شهرستان‌های صور، نبطیه، بنت جبیل و مرجعیون را بمباران کردند و نیرو‌های اسرائیلی نیز دست به انفجار و حملات توپخانه‌ای زدند.

در شهر خیام نیز یک انفجار بزرگ باعث شکستن شیشه پنجره‌ها در شهر‌ها و مناطق اطراف شد. همچنین یک پهپاد مواد منفجره روی خانه‌هایی در این شهر ریخت که به آتش‌سوزی منجر شد.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد در حملات روز شنبه تلفاتی گزارش نشده است.

این حملات یک روز پس از موج دیگری از حملات هوایی، گلوله‌باران و انفجار‌های اسرائیل در جنوب لبنان انجام شد که مناطق مسکونی، خانه‌ها، یک مدرسه و زیرساخت‌ها را هدف قرار داده بود.

بر اساس آمار لبنان، حملات اسرائیل به این کشور از ۲ مارس تاکنون نزدیک به ۴۴۰۰ شهید و ۱۲۵۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

اسرائیل همچنان بخش‌هایی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارد؛ مناطقی که برخی از آنها دهه‌ها در کنترل اسرائیل بوده و برخی دیگر در جریان جنگ‌ها و عملیات‌های نظامی اخیر به تصرف درآمده‌اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی