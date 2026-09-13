باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - آبشار شیخ علیخان با جریان آب زلال و خنک، صخره‌ها و پوشش گیاهی کوهستانی اطراف، یکی از جلوه‌های ارزشمند طبیعت منطقه به شمار می‌رود و به‌ویژه در فصل بهار و تابستان، مقصد گردشگران و طبیعت‌دوستان است.



اینکگ در واپسین روزهای تابستان از هر گوشه و کنار کشور به این استان خنک سفر میکنند تا جلوه هایی از طبیعت زیبا را نظاره گر باشند.



اصالت، فرهنگ و زیست بوم مردمان این منطقه از سبک زندگی تا غذاهای سالم و طبیعی همه و همه در کنار طبیعت بکر، مسافرت بیاد ماندنی را برای گردشگران به ارمغان می آورد.



