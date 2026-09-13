آبشار شیخ علیخان یکی از جاذبه‌های طبیعی و دیدنی شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری است که در نزدیکی چلگرد و در میان چشم‌انداز‌های زیبای زاگرس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده -  آبشار شیخ علیخان با جریان آب زلال و خنک، صخره‌ها و پوشش گیاهی کوهستانی اطراف، یکی از جلوه‌های ارزشمند طبیعت منطقه به شمار می‌رود و به‌ویژه در فصل بهار و تابستان، مقصد گردشگران و طبیعت‌دوستان است.

اینکگ در واپسین روزهای تابستان از هر گوشه و کنار کشور به این استان خنک سفر میکنند تا جلوه هایی از طبیعت زیبا را نظاره گر باشند.

اصالت، فرهنگ و زیست بوم مردمان این منطقه از سبک زندگی تا غذاهای سالم و طبیعی همه و همه در کنار طبیعت بکر، مسافرت بیاد ماندنی را برای گردشگران به ارمغان می آورد.

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برچسب ها: طبیعت ، گردشگری برای همه همه برای گردشگری
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