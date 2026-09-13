باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو شناور آمریکایی حامل موشک‌های کروز و سامانه پدافندی «ایجیس» را در تنگه هرمز با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد و به آنها آسیب وارد کرد ؛ اقدامی که در پاسخ به حمله آمریکا به پنج نفتکش ایرانی انجام شد. در مقابل، مقام‌های آمریکایی اصابت موشک به شناورهای این کشور را رد کردند.

اما بخش مهم ماجرا به توانمندی موشکی ایران بازمی‌گردد؛ به‌ویژه گزارش وال‌استریت ژورنال درباره موشک‌هایی که امکان مانور در حین پرواز و هدف قرار دادن اهداف متحرک را دارند. این تحولات، در کنار حضور گسترده ناوگان آمریکا در اطراف ایران و نقش آن در کنترل تردد دریایی در هرمز، این مسئله را پررنگ کرده که شناورهای آمریکایی به اهدافی آسیب‌پذیرتر از گذشته تبدیل شده‌اند.