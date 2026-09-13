باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

موشک‌های جهش یافته ایران نگرانی تازه آمریکا در خلیج فارس + فیلم

در حالی که نیرو‌های مسلح از هدف قرار دادن شناور‌های آمریکایی در تنگه هرمز خبر می‌دهد و واشنگتن اصابت را رد می‌کند، اما توانمندی موشکی ایران، ابعاد تازه‌ای به تقابل دریایی با ارتش تروریست آمریکا داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو شناور آمریکایی حامل موشک‌های کروز و سامانه پدافندی «ایجیس» را در تنگه هرمز با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد و به آنها آسیب وارد کرد ؛ اقدامی که در پاسخ به حمله آمریکا به پنج نفتکش ایرانی انجام شد. در مقابل، مقام‌های آمریکایی اصابت موشک به شناورهای این کشور را رد کردند.

اما بخش مهم ماجرا به توانمندی موشکی ایران بازمی‌گردد؛ به‌ویژه گزارش وال‌استریت ژورنال درباره موشک‌هایی که امکان مانور در حین پرواز و هدف قرار دادن اهداف متحرک را دارند. این تحولات، در کنار حضور گسترده ناوگان آمریکا در اطراف ایران و نقش آن در کنترل تردد دریایی در هرمز، این مسئله را پررنگ کرده که شناورهای آمریکایی به اهدافی آسیب‌پذیرتر از گذشته تبدیل شده‌اند.

مطالب مرتبط
موشک‌های جهش یافته ایران نگرانی تازه آمریکا در خلیج فارس + فیلم
young journalists club

جنگ علیه ایران؛ فرسایش قدرت آمریکا و شکست اهداف ترامپ + فیلم

موشک‌های جهش یافته ایران نگرانی تازه آمریکا در خلیج فارس + فیلم
young journalists club

پدافند آمریکا زیر ضرب موشک‌های ایران + فیلم

موشک‌های جهش یافته ایران نگرانی تازه آمریکا در خلیج فارس + فیلم
young journalists club

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
صبحانه خوردن در لاغری موثر است + فیلم
۱۷۵

صبحانه خوردن در لاغری موثر است + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
ابراز احساسات مردم در حمایت از پیروزی‌های یمن + فیلم
۱۶۴

ابراز احساسات مردم در حمایت از پیروزی‌های یمن + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
تیراندازی مرگبار در نیویورک جان ۲ نفر را گرفت + فیلم
۱۰۷

تیراندازی مرگبار در نیویورک جان ۲ نفر را گرفت + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
موشک‌های جهش یافته ایران نگرانی تازه آمریکا در خلیج فارس + فیلم
۸۰

موشک‌های جهش یافته ایران نگرانی تازه آمریکا در خلیج فارس + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha