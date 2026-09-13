باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - خلیل بهبهانی مدیرعامل مپنا در نشست خبری در برنامه یکشنبه یک ناشر بورس تهران گفت: مپنا از مجموعهای از هلدینگها و شرکتهای مستقل تشکیل شده که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
او با اشاره به هلدینگ برق و آب مپنا گفت: این هلدینگ مجموعهای از شرکتهای زیرمجموعه را در حوزه احداث، تولید و بهرهبرداری از نیروگاهها و همچنین تمامی مراحل مهندسی و اجرا پوشش میدهد. این مجموعه شامل هشت نیروگاه است و یکی از بزرگترین و غنیترین مجموعههای نیروگاهی حاضر در بورس محسوب میشود.
مدیرعامل مپنا افزود: مجموعهای از شرکتهای زیرمجموعه گروه مپنا در آینده به بورس خواهند پیوست و بهزودی اخبار مربوط به ورود برخی از این شرکتها به بازار سرمایه اعلام خواهد شد.
توسعه حملونقل و ورود به حوزه خودروهای برقی
بهبهانی با اشاره به هلدینگ حملونقل مپنا اظهار کرد: مهندسی و ساخت لوکوموتیو، بهرهبرداری ریلی، احداث و توسعه ناوگان ریلی از جمله فعالیتهای این هلدینگ است. واگن پارس و شرکت حملونقل چندوجهی نیز در این مجموعه قرار دارند.
او ادامه داد: در حوزه حملونقل، موضوع «موبیلیتی» را دنبال میکنیم که در ایران کمتر با این واژه شناخته شده است. در این بخش، شارژرهای خودروهای برقی، خودروهای برقی و سایر حوزههای مرتبط با حملونقل در برنامههای مپنا قرار دارد.
فعالیت مپنا در صنعت نفت و گاز
مدیرعامل مپنا با اشاره به هلدینگ نفت و گاز گفت: توسعه نفت و گاز، بهرهبرداری و پشتیبانی فنی در حوزه نفت و گاز و مجتمع پتروشیمی پارسیان مپنا از جمله بخشهای این هلدینگ هستند.
بهبهانی همچنین درباره فعالیت کارخانههای مپنا گفت: ساخت توربین، سیستمهای کنترل و تجهیزات حیاتی نیروگاهها و همچنین برخی تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت و گاز در کارخانههای مپنا انجام میشود. بهعبارت دیگر، بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی نیروگاهی و تجهیزات حوزه نفت و گاز در این مجموعه تولید میشود مپنا اخیراً وارد حوزههای جدیدی از جمله ساخت افزایشی شده است که جزئیات آن در گزارشهای بعدی ارائه خواهد شد.
ورود مپنا به حوزه سلامت، آلومینیوم و فناوری
بهبهانی با اشاره به شرکتهای مستقل گروه مپنا گفت: مپنا بینالملل، مپنا توسعه بهداشت و سلامت با اپلیکیشن «تبسم»، آلومینیوم المهدی، مپنا دیجیتال، تکنوسنتر مپنا و صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر مپنا (CBC) از جمله شرکتهای مستقل این مجموعه هستند صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر مپنا نیز بهزودی برنامهها و خدمات قابل توجهی برای عرضه خواهد داشت.
سیر تحول مپنا در چهار دهه
مدیرعامل مپنا درباره روند توسعه این مجموعه در چهار دهه گذشته گفت: در دهه ۷۰، مپنا بهعنوان یک جنرال کانتراکتور و EPC وارد صنعت شد. در دهه ۸۰، توسعه کسبوکارها در حوزه نیرو انجام شد و مپنا از یک مجموعه صرفاً مهندسی به مجموعهای تبدیل شد که تولید و خدمات را نیز پوشش میداد.
بهبهانی افزود: در همین دوره، با توجه به نیاز موجود، موضوع فاینانس و تأمین مالی در حوزه نیروگاهی را آغاز کردیم و بهعنوان پیشگام احداث نیروگاههای سرمایهگذاری در کشور وارد این حوزه شدیم. توسعه نیروگاههای سرمایهگذاری و شکلگیری مجموعههای مرتبط با آن نیز از همین دوره آغاز شد در دهه ۸۰، مپنا وارد دو حوزه جدید نفت و گاز و حملونقل شد و در سالهای ۸۰ و ۸۳ فعالیت خود را در این دو زمینه آغاز کرد.
مدیرعامل مپنا گفت: در دهه ۹۰ نیز کسبوکارهایی همچون سلامت، مزارع تجدیدپذیر، تولید و آب و تولید آلومینیوم به سبد کسبوکار مپنا اضافه شد در دهه ۱۴۰۰ نیز ورود به حوزههای جدید دیجیتال، خودروهای برقی، ذخیرهسازها، ساخت افزایشی، بهینهسازی و تجارت انرژی، سرمایهگذاری خطرپذیر و توسعه کشاورزی با انرژی و آب در دستور کار قرار گرفت.
وی درباره طرح «اگریـد مپنا» گفت: این طرح مجموعهای از کشاورزی و انرژیهای تجدیدپذیر است و نخستین مزرعه آن در گناوه در حال فعالیت است.
مپنا؛ سازنده زیرساختهای زیرساخت
بهبهانی با اشاره به اهداف کلان گروه مپنا اظهار کرد: مشارکت در بازسازی زیرساختهای صنعتی کشور و تبدیل شدن به یک برند رقابتی در سطح بینالمللی در زمینه تجهیزات اصلی و سامانههای کنترل از اهداف کلان مپناست ساخت و توسعه انواع نیروگاهها، کمپرسورهای صنعتی، تأمین زیرساخت برای حملونقل ریلی و قرار گرفتن در جایگاه دوم تولیدکنندگان شمش آلومینیوم کشور از جمله فعالیتهای مپناست.
مدیرعامل مپنا تصریح کرد: تمام این فعالیتها نگاه زیربنایی و زیرساختی به صنعت دارند و بهعنوان پیشران سایر صنایع عمل میکنند؛ به بیان ساده، ما زیرساخت زیرساختها را میسازیم و این موضوع ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد میکند.
بهبهانی گفت: مپنا در حوزههایی از تصویربرداری تجهیزات پزشکی و زیرساختهای خودرو گرفته تا ذخیرهسازی گاز، نیروگاههای موبایل و متحرک، نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای سیکل ترکیبی، واحدهای پتروشیمی و آبشیرینکن فعالیت دارد.
او افزود: مپنا صاحب فناوری در برخی از این حوزههاست و در زمینههای مختلفی از جمله تولید همزمان نیز فعالیت میکند. بخشی از این فعالیتها متأسفانه در جنگ اخیر آسیب دید که یکی از وظایف ما بازسازی و تعمیر آنهاست.
مدیرعامل مپنا همچنین از فعالیت این مجموعه در زمینه تعمیرات هواپیماهای مسافربری خبر داد.
بهبهانی با اشاره به رتبه مپنا در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور گفت: مپنا رتبه سوم فروش، رتبه چهارم در بازه فروش، رتبه پنجم در سودآوری، رتبه ششم در بیشترین ارزش افزوده و رتبه نهم در بیشترین دارایی را به خود اختصاص داده است. همچنین این مجموعه در رتبه چهاردهم درآمد قرار دارد و یکی از ۱۰ شرکت پیشرو کشور محسوب میشود.
ظرفیت ۵۵ هزار مگاواتی نیروگاههای مپنا
او درباره عملکرد هلدینگ برق و آب مپنا اظهار کرد: وقتی از پوشش کامل حوزه نیرو صحبت میکنیم، منظور مجموعه بزرگی از دانش فنی و فعالیتهای صنعتی است که از نیروگاههای مقیاس کوچک و نیروگاههای پراکنده تا تصفیه آب و پساب و نیروگاههای تجدیدپذیر را شامل میشود.
بهبهانی افزود: اخیراً در مباحث انتقال و توزیع و همچنین شبکه هوشمند و هوشمندسازی و مدیریت مصرف نیز وارد شدهایم. این حوزه طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما مپنا اکنون بهعنوان پیشگام و آوانگارد در این زمینه در حال فعالیت است.
مدیرعامل مپنا گفت: از مجموع ظرفیت نیروگاهی نصبشده کشور، حدود ۵۵ هزار مگاوات توسط مپنا راهاندازی شده است. بخش عمده این ظرفیت مربوط به نیروگاههای حرارتی است و از مجموع ظرفیت حرارتی کشور حدود ۷۰ هزار مگاوات را شامل میشود.
او ادامه داد: ظرفیت نصبشده نیروگاههای بادی مپنا ۱۷۵ مگاوات و ظرفیت خورشیدی ۱۷۱ مگاوات است و این ارقام بهطور مستمر در حال افزایش است. مطمئن هستم اگر چند ماه دیگر این گزارش را ارائه کنیم، اعداد جدید و بالاتری را اعلام خواهیم کرد.
تولید روزانه ۱۴۵ هزار و ۲۵۰ مترمکعب آب
بهبهانی با اشاره به فعالیت مپنا در حوزه آب گفت: ظرفیت تولید آب شامل آبشیرینکن، بازچرخانی و تصفیه پساب در حال حاضر به ۱۴۵ هزار و ۲۵۰ مترمکعب در روز رسیده است که عدد قابل توجهی محسوب میشود.
او درباره هلدینگ نیروگاهی مپنا در بورس اظهار کرد: هلدینگ نیروگاهی ایرانیان که مپنا آن را در بازار بورس معرفی کرده است، شامل نیروگاههای سیکل ترکیبی، نیروگاههای تجدیدپذیر، نیروگاههای مقیاس کوچک و تولید آب است.
مدیرعامل مپنا افزود: هیچ مجموعه نیروگاهی دیگری در بورس وجود ندارد که همزمان دارای داراییهای تجدیدپذیر، نیروگاههای سیکل ترکیبی حرارتی، نیروگاههای مقیاس کوچک و واحدهای تولید آب باشد.
بهبهانی با اشاره به فعالیتهای هلدینگ نفت و گاز گفت: مپنا در حوزههای بالادست، میاندست و پاییندست نفت و گاز فعالیت دارد و اجرای پروژهها و بهرهبرداری از آنها را نیز دنبال میکند.در حوزه ذخیرهسازی زیرزمینی گاز، مصارف خانگی و صنعتی، خدمات حفاری، پروژههای تقویت فشار گاز و تأمین تجهیزات مربوط به تقویت فشار گاز فعالیت داریم.
مدیرعامل مپنا ادامه داد: در بخش میاندست و پاییندست نیز واحدهای یوتیلیتی و فرآیندی پالایشگاهی و پتروشیمی، تعمیرات اساسی و اضطراری، بازسازی واحدها، ارتقای فنی تجهیزات و تأمین لوازم یدکی در حوزه نفت و گاز را بر عهده داریم.
تولید لوکوموتیو و توسعه خودروهای برقی
بهبهانی درباره هلدینگ حملونقل گفت: ناوگان مپنا شامل لوکوموتیوهای ۳ هزار اسب بخاری، ۲۴ و ۴ هزار اسب بخاری، لوکوموتیوهای مسافربری و تونلی و همچنین انواع واگنهای مسافری است تجهیزات اتوبوس برقی، انواع ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی و خدمات حمل بار نیز در پرتفوی مپنا قرار دارد. این فعالیتها میتواند سهم قابل توجهی از نیاز حملونقل کشور را پوشش دهد و ارزش افزوده قابل توجهی برای گروه مپنا و کشور ایجاد کند.
طراحی و ساخت دامپتراک
مدیرعامل مپنا از ورود این مجموعه به طراحی و ساخت دامپتراک خبر داد و گفت: نمونه اولیه این محصول در حال انجام است و بهزودی در صورت نهایی شدن، این محصول میتواند یکی از محصولات کلیدی مپنا باشد و به کاهش وابستگی کشور در این حوزه کمک کند همانطور که در حوزه نیروگاه، تجهیزات صنعتی و لوکوموتیو توانستهایم به خودکفایی و توسعه داخلی برسیم، تلاش میکنیم در زمینه دامپتراک نیز این حوزه را پوشش دهیم.
سرمایه مپنا به ۱۸ همت میرسد
بهبهانی در ادامه به وضعیت سهام و سرمایه مپنا اشاره کرد و گفت: سرمایه اولیه مپنا هنگام پذیرش در بورس ۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال بود و اکنون پس از افزایش سرمایه به ۶ همت رسیده است. این سرمایه در جریان افزایش سرمایه به ۱۸ همت خواهد رسید.
همچنین با اشاره به سهام عدالت در مپنا اظهار کرد: ۲۵ درصد سهام مپنا در اختیار سهام عدالت است.
رشد سود خالص مپنا
مدیرعامل مپنا درباره عملکرد مالی این شرکت گفت: سود خالص تلفیقی مپنا ۲۲۴ همت بوده و سود خالص شرکت نیز ۴۴ همت است؛ این رقم در سال گذشته ۲۹ همت بوده که نشاندهنده روند رشد سودآوری مجموعه است. امیدواریم عملکرد مالی مپنا در سال جاری نیز روند مناسبی داشته باشد و بتوانیم با توسعه کسبوکارها و ورود به حوزههای جدید، نقش بیشتری در توسعه زیرساختهای کشور ایفا کنیم.
او در ادامه اظهار کرد: ۳ شرکت مپنا در حال سپری کردن مراحل پذیرش و ۴ شرکت برنامه عرضه در بورس را دارند.
او همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره میزان بدهی گروه مپنا به سهامداران سهام عدالت اظهار کرد: میزان بدهی مپنا به گروه سهام عدالت در حال حاضر حدود یک هزار و ۶۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
مدیرعامل مپنا افزود: در مدت اخیر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شده و در صورت اجرای برنامه پیشبینیشده، بخش عمده دیگری از بدهی نیز در مجمع پیشرو تسویه خواهد شد.
بهبهانی با اشاره به برنامه افزایش سرمایه مپنا گفت: افزایش سرمایه ۱۲ همتی برای گروه مپنا در نظر گرفته شده که ۶ همت آن از محل سود انباشته و ۶ همت دیگر از محل تبدیل مطالبات یا آورده نقدی سهامداران تأمین خواهد شد.
او ادامه داد: در مجمعی که روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه برگزار میشود، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی مپنا به گروه سهام عدالت تسویه خواهد شد و پس از آن، میزان بدهی باقیمانده به حدود ۱۸۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
مدیرعامل گروه صنعتی مپنا بیان کرد: بر اساس زمانبندی انجامشده، باقیمانده بدهی نیز پس از برگزاری مجمع و تا پایان سال تسویه خواهد شد.
بهبهانی در پایان تأکید کرد: حقوق سهامداران حقیقی بهطور کامل پرداخت شده و در خصوص سهامداران حقوقی نیز رعایت حقوق سهامداران بهصورت یکسان و بر اساس برنامه مالی گروه در حال انجام است.