باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کمبود ۸۰۰ قلم دارو در بازار دارویی ایران درست نیست. وضعیت کمبود دارویی بهتر شده است.
به گفته وی با توجه به محاصره دریایی دشمن مشکلاتی در حوزه واردات مواد اولیه و دارویی ایجاد شده، اما از طریق مسیرهای دیگر این کار در حال انجام است.
پیرصالحی تصریح کرد: به دلیل محاصره دریایی واردات مواد اولیه و اقلام مختلف دارو طولانیتر و هزینه حمل و نقل نیز گرانتر شده است اما فرایند کار در حال انجام است.