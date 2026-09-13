حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست مذاکرات مستقیم و جمعی با ایران را در دستور کار قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست‌وزیر پیشین قطر، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، از کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست تا برای برون‌رفت از بحران فعلی، مذاکرات مستقیم و جمعی با ایران را در دستور کار قرار دهند.

او در این پیام، با ابراز امیدواری درباره موفقیت نشست پیشنهادی روز دوشنبه میان کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و ایران در عمان، بر لزوم تمرکز گفت‌و‌گو‌ها بر رفع مشکلات موجود پیش از طرح هرگونه پیشنهاد تأکید کرد. به گفته وی، باید نقشه راهی نیز برای سازماندهی روابط با تهران ترسیم شود تا ثبات دو طرف تضمین گردد.

نخست‌وزیر اسبق قطر همچنین تصریح کرد که روابط خلیج فارس و ایران باید بر پایه تبدیل خلیج فارس به «یک دریاچه اقتصادی مهم برای تبادل منافع و خدمت به منافع مشترک» استوار باشد؛ رویکردی که به گفته او، معافیت صادرات میان دو طرف از تعرفه‌های گمرکی را نیز در بر می‌گیرد.

منبع: الجزیره عربی