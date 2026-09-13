وزرای امور خارجه ایران و مصر در حاشیه اجلاس بریکس دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی، وزرای امور خارجه ایران و مصر، در حاشیه اجلاس سران بریکس در دهلی نو دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

برچسب ها: عراقچی ، مصر
خبرهای مرتبط
وزیران خارجه ایران و مصر بر لزوم ادامه رایزنی‌ها برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند
تماس تلفنی وزیر خارجه مصر با عراقچی
عراقچی: تقویت ارز‌های ملی مورد توافق اعضای بریکس است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یکشنبه ۲۲ شهریور نخستین روز ماه ربیع‌الثانی است
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۲ شهریور
گفت‌‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه
دیروز هرمز، امروز باب‌المندب؛ دو گلوگاه راهبردی منطقه زیر چتر محور مقاومت
نیروی دریایی آمریکا زیر تیغ ایران است
پزشکیان: ایران تسلیم نخواهد شد
انتخابات آمریکا و معادله جنگ با ایران؛ چه زمانی واشنگتن به سمت اقدام نظامی می‌رود؟
آخرین اخبار
انتخابات آمریکا و معادله جنگ با ایران؛ چه زمانی واشنگتن به سمت اقدام نظامی می‌رود؟
دیروز هرمز، امروز باب‌المندب؛ دو گلوگاه راهبردی منطقه زیر چتر محور مقاومت
نیروی دریایی آمریکا زیر تیغ ایران است
پزشکیان: ایران تسلیم نخواهد شد
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۲ شهریور
گفت‌‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه
یکشنبه ۲۲ شهریور نخستین روز ماه ربیع‌الثانی است
عراقچی: همه اعضای بریکس بر تقویت ارزهای ملی تأکید دارند
مواضع اصولی ایران در بیانیه نهایی بریکس بازتاب یافت
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان
کاشت نهال یادبود توسط رئیس‌جمهور و سران کشورهای عضو بریکس
پزشکیان: ایران و هند باید ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی را فعال کنند
دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین در حاشیه اجلاس سران بریکس
پزشکیان: نیازمند اصلاح واقعی سازوکارهای بین‌المللی هستیم
پزشکیان و ولیعهد امارات متحده عربی دیدار کردند
انهدام یک تیم تروریستی در سراوان/ ۴ نفر از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند
سرلشکر حاتمی: بر سر منافع ملی‌مان معامله نخواهیم کرد
فرمانده کل سپاه: واقعیت‌های نظامی ایران در میدان رونمایی می‌شود
بقائی: نشست عمان گامی اساسی در جهت تضمین ثبات و امنیت منطقه است
هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران در معرض راستی‌آزماییِ آژانس نبوده است
صداوسیما موفق‌ترین نهاد کشور از ابتدای جنگ تا به امروز است
دیدار پزشکیان با رئیس‌جمهور هند
عراقچی: برای رفع موانع عضویت ایران در بانک توسعه نوین بریکس تلاش می‌کنیم
سخنگوی سپاه: پیروزی یمن ثمره سال‌ها ایستادگی است
دیپلمات سابق کشور: ایران درباره توان دفاعی خود با آمریکا مذاکره نمی‌کند
پزشکیان با نخست‌وزیر اتیوپی دیدار کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عازم وین شد