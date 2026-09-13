باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به تعطیلی لیگ برتر فوتبال به دلیل حضور تیم فوتبال امید در بازیهای آسیایی، تیم پرسپولیس برای حفظ آمادگی امروز یکشنبه ۲۲ شهریور در دیداری دوستانه به مصاف شهید قندی یزد میرود. این دیدار پشت درهای بسته و در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
تیم فوتبال پرسپولیس در روزهای اخیر از لغو بازی این تیم در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال شکایت دارد و اعتراض خود را نیز در قالب بیانیهای منتشر کرده است. تیم پرسپولیس در حال حاضر با یک بازی کمتر پس از تراکتور و استقلال در رتبه سوم قرار دارد و در صورت پیروزی در دیدار عقب افتاده میتواند به صدر جدول برسد.