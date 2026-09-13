باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه امنیتی عراق روز یکشنبه اعلام کرد ورود مسافران و فعالیتهای تجاری از گذرگاههای مرزی الشیب، شلمچه و مندلی بر اساس دستور علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و پس از بررسی وضعیت فعالیت این گذرگاهها و تکمیل الزامات فنی و سازمانی از سر گرفته میشود.
بر اساس این اعلام، ورود مسافران از گذرگاههای الشیب و شلمچه از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه از سر گرفته شده است. فعالیت تجاری در شلمچه از ساعت ۶ صبح دوشنبه، در مندلی از ساعت ۶ صبح سهشنبه و در گذرگاه الشیب از ساعت ۶ صبح پنجشنبه آینده از سر گرفته خواهد شد.
رسانه امنیتی عراق اعلام کرد این اقدامات با هماهنگی دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و سازمان گذرگاههای مرزی انجام شده و هدف آن بهروزرسانی سامانهها و رویهها و تقویت امنیت گذرگاهها، در عین حفظ روان بودن تردد شهروندان و جریان تجارت است.
این نهاد همچنین تأکید کرد که تردد مسافران و فعالیتهای تجاری میان عراق و ایران بهطور کامل متوقف نشده و عملیات در گذرگاههای زرباطیه و المنذریه بهصورت شبانهروزی ادامه دارد.
در همین حال، ولیالله حیاتی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان روز شنبه اعلام کرده بود گذرگاههای مرزی شلمچه و چذابه در مرز ایران و عراق در پی تصمیم مقامهای عراقی بسته شدهاند.
او با تأیید این خبر گفته بود فعالیت این دو گذرگاه از صبح شنبه تا اطلاع ثانوی متوقف شده و تمامی عملیات انتقال کالا و تردد مسافران از طریق آنها به حالت تعلیق درآمده است.
شلمچه و چذابه از مهمترین گذرگاههای رسمی و تجاری میان ایران و عراق هستند و نقش مهمی در تبادل کالا و تردد مسافران میان دو کشور، بهویژه در ارتباط با استان خوزستان، دارند. مرز شلمچه در حدود ۱۴۵ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان، قرار دارد و فاصله مرز چذابه تا اهواز نیز حدود ۱۴۲ کیلومتر است.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)