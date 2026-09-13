باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع محلی گزارش دادند توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک‌های زوطر الشرقیه و المنصوری در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرده است.

مطالب مرتبط
حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

حمله‌های رژیم صهیونیستی به لبنان نقض آشکار حقوق‌بشردوستانه بین‌المللی است

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

مذاکرات بی نتیجه لبنان و رژیم صهیونیستی + فیلم

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

حملات اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم
۹۹۰

شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
پنیری به قدمت تاریخ + فیلم
۹۲۸

پنیری به قدمت تاریخ + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
روایتی ناگفته از جنایت آمریکا در سیریک + فیلم
۷۷۷

روایتی ناگفته از جنایت آمریکا در سیریک + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
دیپلمات سابق آمریکایی؛ اسرائیل در مسیر خودکشی است؛ از فروپاشی ارتش تا فرار نخبگان! + فیلم
۷۰۴

دیپلمات سابق آمریکایی؛ اسرائیل در مسیر خودکشی است؛ از فروپاشی ارتش تا فرار نخبگان! + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
سرانجام یک افسانه آمریکایی + فیلم
۶۶۹

سرانجام یک افسانه آمریکایی + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
خاک بر سر مردم لبنان که متحد نیستند و انسجام ندارند و جنگیدن بلد نیستند باید دست و پای متجاوزین قطع شود مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است از پایان غزه عبرت بگیرند تجربه بهترین درس برای لبنان است
۰
۱
پاسخ دادن