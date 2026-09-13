باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه آمریکایی گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا و مقامات سیاسی دفتر او، خدمه جنگنده اف-۱۵ را که در ایران سرنگون شده بود، تحت فشار قرار دادند تا در برنامه «۶۰ دقیقه» حضور یابند.

بر اساس این گزارش، این دو خلبان در ابتدا درباره انجام مصاحبه ابراز تردید کرده بودند. هگست سپس جلسه‌ای خصوصی با آنها برگزار کرد و در آن به جای اجبار مستقیم پرسید که آیا مایل به شرکت در مصاحبه هستند یا خیر و به تبعات شرکت نکردن در مصاحبه اشاره نکرد.

یکی از خلبانان که با نام مستعار «براوو» شناخته می‌شود، با انجام مصاحبه موافقت کرد، در حالی که خلبان دیگر با نام مستعار «آلفا» از مشارکت خودداری کرد.

سی‌ان‌ان اشاره کرد که این ماجرا نشان‌دهنده روش کار دفتر هگست برای شکل‌دادن به روایت رسانه‌ای جنگ علیه ایران است.

در مقابل، این شبکه به نقل از سخنگوی پنتاگون گزارش داد که کل این ماجرا کذب است و ادعا کرد که تصمیم برای شرکت در مصاحبه بر عهده خود هر خلبان بوده است.

منبع: سی ان ان