سی‌ان‌ان گزارش داد وزیر جنگ آمریکا دو خلبان جنگنده اف-۱۵ را که در ایران سرنگون شده بود، تحت فشار قرار داد تا در برنامه «۶۰ دقیقه» حضور یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه آمریکایی گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا و مقامات سیاسی دفتر او، خدمه جنگنده اف-۱۵ را که در ایران سرنگون شده بود، تحت فشار قرار دادند تا در برنامه «۶۰ دقیقه» حضور یابند.

بر اساس این گزارش، این دو خلبان در ابتدا درباره انجام مصاحبه ابراز تردید کرده بودند. هگست سپس جلسه‌ای خصوصی با آنها برگزار کرد و در آن به جای اجبار مستقیم پرسید که آیا مایل به شرکت در مصاحبه هستند یا خیر و به تبعات شرکت نکردن در مصاحبه اشاره نکرد.

یکی از خلبانان که با نام مستعار «براوو» شناخته می‌شود، با انجام مصاحبه موافقت کرد، در حالی که خلبان دیگر با نام مستعار «آلفا» از مشارکت خودداری کرد.

سی‌ان‌ان اشاره کرد که این ماجرا نشان‌دهنده روش کار دفتر هگست برای شکل‌دادن به روایت رسانه‌ای جنگ علیه ایران است.

در مقابل، این شبکه به نقل از سخنگوی پنتاگون گزارش داد که کل این ماجرا کذب است و ادعا کرد که تصمیم برای شرکت در مصاحبه بر عهده خود هر خلبان بوده است.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: وزیر جنگ ، جنگ ایران و آمریکا ، خلبان آمریکایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
دفعه بعدی باید خلبانان آمریکایی را آتیش زد
۶
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
هروقت پیداکردی آتیشش بزن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
باید زنده گیری شون کنیم
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