باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر عامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از اجرای برنامه زمانبندی جدید حرکت قطارها در خط ۷ مترو و کاهش حداقل سرفاصله حرکت قطارها از ۱۳ به ۱۱ دقیقه خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه، ۸ حرکت مسافری به برنامه روزانه خط ۷ افزوده میشود.
مسعود لطفی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای عملیاتی «طرح استقبال از مهر» و با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر، برنامه جدید حرکت قطارها در خط ۷ بهصورت آزمایشی در روزهای عادی هفته، از شنبه تا چهارشنبه، اجرا میشود.
وی افزود: بر اساس برنامه جدید، حداقل سرفاصله حرکت قطارها در خط ۷ از ۱۳ دقیقه به ۱۱ دقیقه کاهش یافته و تعداد حرکتهای مسافری این خط نیز از ۱۶۲ حرکت به ۱۷۰ حرکت در روز افزایش خواهد یافت.
لطفی با اشاره به تمرکز این افزایش ظرفیت در ساعات اوج سفر گفت: ۴ حرکت جدید در بازه زمانی پیک صبح، از ساعت ۶ تا ۱۰:۳۰، و ۴ حرکت نیز در پیک عصر، از ساعت ۱۶ تا ۲۰، به برنامه حرکت قطارهای خط ۷ افزوده شده است تا ظرفیت جابهجایی مسافران در پرترددترین ساعات روز افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه با هدف ارتقای سطح خدمترسانی، افزایش ظرفیت جابهجایی، کاهش ازدحام در قطارها و ایستگاهها و بهبود کیفیت خدمات به شهروندان انجام میشود و نتایج اجرای آزمایشی آن بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
منبع: شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه