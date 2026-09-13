فرمانده انتظامی گالیکش از کشف ۳ دستگاه موتور سیکلت سرقتی و انتقالشان به مقر انتظامی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ غلامرضاکهساری گفت: ماموران یگان امداد در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به سه دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند.

سرهنگ کهساری افزود: ماموران یگان امداد با انجام اقدامات تخصصی و طی استعلامی که به دست آوردند مشخص شد، سه دستگاه موتورسیکلت دارای سابقه سرقت بوده و به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی گالیکش در پایان ضمن تحویل موتورسیکلت‌های مکشوفه به مالباختگان از شهروندان خواست: با تجهیز موتورسیکلت به تجهیزات ضد سرقت، فرصت هرگونه سرقت را از سارقان گرفته و هرگونه اخبار و موارد مشکوک را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.