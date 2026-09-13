فرمانده انتظامی گالیکش از کشف ۳ دستگاه موتور سیکلت سرقتی و انتقالشان به مقر انتظامی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ غلامرضاکهساری گفت: ماموران یگان امداد در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به سه دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند.

سرهنگ کهساری افزود: ماموران یگان امداد با انجام اقدامات تخصصی و طی استعلامی که به دست آوردند مشخص شد، سه دستگاه موتورسیکلت دارای سابقه سرقت بوده و  به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی گالیکش در پایان ضمن تحویل موتورسیکلت‌های مکشوفه به مالباختگان از شهروندان خواست: با تجهیز موتورسیکلت به تجهیزات ضد سرقت، فرصت هرگونه سرقت را از سارقان گرفته و هرگونه اخبار و موارد مشکوک را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: موتورسیکلت سرقتی ، پلیس
خبرهای مرتبط
شناسایی و دستگیری کلاهبردار وام‌های اینترنتی در گلستان
کشف ۶ کیلو و ۷۸۰ گرم طلای سرقتی با هوشیاری پلیس آگاهی گلستان
جانشین فراجا: اجازه جولان به مخلان نظم عمومی را نمی‌دهیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برپایی نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت در شهرستان آق‌قلا
تأکید بر نقش دیپلماسی در حل چالش‌های انرژی و محیط‌زیست گلستان در دیدار استاندار با وزیر امور خارجه
مراسم یادبود مرحوم «ذوالفقار امیرشاهی» با حضور وزیر امور خارجه و استاندار گلستان
تاکید شهردار گرگان بر حفظ اصالت بافت تاریخی، ایجاد نشاط و رونق گردشگری
رد پای یک حضورِ تاریخی بر شانه های گلستان؛ گرامیداشت سالروز ورود امام حسن عسکری (ع) به گرگان
تشدید نظارت بر بازار لوازم‌التحریر و پوشاک مدارس در کردکوی
آخرین اخبار
رد پای یک حضورِ تاریخی بر شانه های گلستان؛ گرامیداشت سالروز ورود امام حسن عسکری (ع) به گرگان
تاکید شهردار گرگان بر حفظ اصالت بافت تاریخی، ایجاد نشاط و رونق گردشگری
تشدید نظارت بر بازار لوازم‌التحریر و پوشاک مدارس در کردکوی
تأکید بر نقش دیپلماسی در حل چالش‌های انرژی و محیط‌زیست گلستان در دیدار استاندار با وزیر امور خارجه
مراسم یادبود مرحوم «ذوالفقار امیرشاهی» با حضور وزیر امور خارجه و استاندار گلستان
برپایی نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت در شهرستان آق‌قلا