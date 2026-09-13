رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» مصوب ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ به تائید شورای نگهبان رسیده است، را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره است که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن مجلس تقدیم شده بود و پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یک هزار و چهارصد و پنج مجلس، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده ۲ این قانون؛ با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری صرفاً با استفاده از امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی موجود و با رعایت قوانین و مقررات تشکیل می‌شود و ذیل رئیس جمهور فعالیت می‌کند.