باشگاه خبرنگاران جوان - مریم مهدوی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین گفت: با توجه به زلزلهخیز بودن منطقه، بارشهای سیلآسا و وزش بادهای شدید دره منجیل، حفاظت و استحکامبخشی بناهای تاریخی این محدوده از اهمیت ویژهای برخوردار است و این پروژه با هدف نجاتبخشی و اجرای اقدامات حفاظت اضطراری این بنای تاریخی درحال اجراست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین افزود: در این مرحله عملیات مرمت بخش الحاقی و حسینیه امامزاده در دستور کار قرار گرفته و اقداماتی از جمله تثبیت و حفاظت اولیه پایه تویزهها، زیربندی دیوارها و دانهگذاری درحال انجام است.
او ادامه داد: زدودن بخشهای فرسوده دیوارها، بهسازی و مرمت دیوارهای نگهدارنده و پشتیبان طاق و تویزهها از دیگر اقدامات پیشبینیشده در این پروژه است.
مهدوی بیان کرد: این عملیات با اعتباری حدود ۱۶ میلیاردریال از محل اعتبارات ملی تملک داراییهای سرمایهای درحال اجراست و با هدف جلوگیری از تشدید آسیبها و حفاظت از این بنای ارزشمند انجام میشود.
بنای تاریخیمذهبی امامزاده قاسم (ع) از بناهای قرون اولیه اسلامی و مهمترین زیارتگاههای منطقه بهشمار میرود که از چند فضای به هم پیوسته تشکیل شده و پس از قلعه سمیران بیشترین وسعت را در منطقه به خود اختصاص دادهاست.
منبع: میراث فرهنگی