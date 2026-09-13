معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: دستور العمل واردات گندم برای صنف و صنعت صادر شده و ثبت سفارش توسط تجار و صاحبان کارخانه انجام می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به واردات گندم برای صنف و صنعت گفت: دستور العمل واردات گندم برای صنف و صنعت صادر شده و ثبت سفارش توسط تجار و صاحبان کارخانه انجام می شود، همچنین بخشی از ثبت سفارش ها مربوط به صادرات مجدد است که در اشتغال و فعال شدن کارخانه ها که با ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند، اثر گذار است.

به گفته وی، اگر واحدهای خبازی نیاز به واردات گندم داشته باشند، از طریق بازرگانی دولتی این کار صورت می گیرد.

فتحی ادامه داد: تعیین قیمت گندم براساس چهار مولفه و در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی انجام می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره زمان اعلام قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده بیان کرد: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی، مرجع تعیین قیمت تضمینی محصولات راهبردی از جمله گندم است و اکنون کمیسیون‌های تخصصی این شورا فعال شده‌اند.

فتحی با بیان اینکه تنها موضوع تعیین قیمت گندم در دستور کار کمیسیون قرار ندارد، تصریح کرد: سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی به جز قیمت در حال بررسی است و تلاش می‌کنیم راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار مشکلات سال‌های گذشته در حوزه خرید گندم و تامین منابع پیدا کنیم.

برچسب ها: قیمت نان ، قیمت آرد ، واحدهای خبازی
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