باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حسن بابایی در نشست الزام به اجرایی کردن ماده ۱۴ قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول در گرگان تاکید کرد: بر اساس نظم جدید و ارتباط شبکه‌ای که بین سه مجموعه ثبت اسناد، نظام مهندسی و شهرداری برقرار شده است شناسه یکتا برای واحد‌های مسکونی پس از صدور پایان کار و تایید نقشه‌های مهندسی انجام خواهد شد.

بابایی افزود: برای پیشگیری از وقوع جرایم در پیش فروش ساختمان باید سازمان‌های مرتبط کنار هم باشند و با پیش بینی‌های انجام شده پس از تهران، مشهد، قزوین و همدان، در استان گلستان به عنوان پنجمین استان صدور شناسه یکتا به زودی آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور گفت: سند مالکیت الکترونیکی، نسل جدید اسناد رسمی املاک است که دیگر فرمت فیزیکی و کاغذی ندارد. همه اطلاعات حقوقی، هویتی مالک، مشخصات دقیق ملک و سوابق انتقالات، در سامانه‌ای امن و متمرکز ذخیره می‌شود.

بابایی با اعلام اینکه این طرح از دهه فجر امسال اجرایی می‌شود، افزود: این سند، اعتبار کامل قانونی دارد و جایگزین تمام اسناد مالکیت قبلی، اعم از دفترچه‌ای و تک‌برگ خواهد شد.

وی، امنیت بالا، دسترسی آسان و سریع، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در منابع، شفافیت و به‌روز بودن اطلاعات، تسهیل در استعلامات و فرآیند‌های اداری و پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض را از مزایای الکترونیکی شدن اسناد برشمرد.