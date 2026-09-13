باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه چهارصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران، با اشاره به دستور جلسه امروز شورا اظهار کرد: امروز لایحه حمل‌ونقل عمومی رایگان و تعدادی از گزارش‌های حسابرسی در دستور کار شورا قرار دارد.

وی درباره لایحه حمل‌ونقل عمومی رایگان گفت: تصمیم‌گیری درباره این موضوع بر عهده شورای اسلامی شهر تهران است و بخش دیگری نمی‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند. اگر این لایحه امروز در شورا به تصویب برسد، حمل‌ونقل عمومی رایگان خواهد شد و آغاز اجرای آن نیز از روز پنجشنبه خواهد بود.

چمران در ادامه با انتقاد از برگزاری نمایشگاه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران تصریح کرد: من گفته بودم که دل کسی برای مردم نمی‌سوزد و مدیرعامل نمایشگاه پاسخ داده بود که تمام شهر ترافیک است. این منطق صحیح نیست و دوستان باید قبول کنند که به مردم ظلم می‌کنند و این ظلم را هم ادامه می‌دهند.

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اظهارنظر مدیرعامل نمایشگاه مبنی بر اینکه محل فعلی نمایشگاه خارج از شهر بوده و بر اساس تراکم‌فروشی در داخل شهر قرار گرفته است، گفت: اگر ناصرالدین شاه زنده شود، می‌گوید که بر اساس حصار ناصری، شمال شهری که ساختم پانزدهم خرداد بوده است.

وی همچنین درباره اعطای اضافه‌تراکم برای نوسازی واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: آنچه برای کمک به آسیب‌دیدگان جنگ مصوب شده، در مرحله اجرا مورد نظارت قرار می‌گیرد. بررسی‌های متعددی انجام می‌دهیم و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

چمران افزود: اینکه گزارشی به شهردار داده‌ایم ملاک عمل نیست. اضافه‌تراکم باید بر اساس قانون ارائه شود و مسئله اصلی شفاف بودن آن است؛ اگر موضوع شفاف باشد، کسی نمی‌تواند ایرادی بگیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره عملکرد سازمان مدیریت پسماند نیز گفت: هیچ‌یک از مدیران سازمان پسماند نتوانسته‌اند کار بزرگی برای تهران انجام دهند. ما می‌خواستیم گزارشی درباره برنامه‌ها ارائه شود و امیدواریم در مدیریت جدید این سازمان، امور به جای خوبی برسد.

وی در خصوص تبدیل احکام قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به جریمه نیز گفت: وزارت کشور و شورای امنیت کشور تبدیل این احکام به جرائم را ابلاغ کرده‌اند و این موضوع تنها درباره تخلفاتی است که اختلالی در طرح جامع و تفصیلی ایجاد نکند. مقرراتی در این زمینه وجود دارد و اعلام کرده‌اند که اجرای این موضوع تمدید شده است.

چمران درباره ساخت‌وساز‌ها در منطقه ۲۲ تهران اظهار کرد: اطلاعات کاملی در این زمینه ندارم و باید اجازه دهیم ببینیم شرایط به چه سمتی می‌رود.

وی همچنین درباره وضعیت خدمت‌رسانی خودروسرویس گفت: این شرکت خصوصی است و صاحبان خودرو‌ها رانندگان هستند. اگر از شهرداری مطالباتی دارند، شهرداری پرداخت کرده است و اگر پرداختی انجام نشده باشد، موضوع را بررسی خواهیم کرد. اگر هم شرکت مبالغ را پرداخت نکرده باشد، تخلف کرده و در این صورت با آن برخورد خواهد شد و هشدار‌های لازم را خواهیم داد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات لبنان گفت: تپه علی‌الطاهر در لبنان را با حجم زیادی از مواد منفجره و به نوعی با یک زلزله مصنوعی چهار ریشتری از بین بردند.

چمران گفت: حزب‌الله لبنان با کمال قدرت آماده دفاع و در صورت لزوم حمله است. ممکن است همچون یمن شاهد پیروزی حزب‌الله نیز باشیم که قطعاً خواهیم دید؛ زیرا نیرو‌هایی که مقابل ظلم می‌جنگند، خداوند وعده پیروزی آنها را داده است.