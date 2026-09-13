باشگاه خبرنگاران جوان - فروشگاه روستا بازار با هدف کوتاه کردن دست واسطهها و عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و اقلام تنظیم بازار به مصرفکنندگان با حضور برادری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشو به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه در زمینی به مساحت ۳۵۰ مترمربع و با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد ریال راهاندازی شده و برای ۶ نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است.
روستا بازار قرار است محصولات کشاورزی را به صورت مستقیم از کشاورزان و تولیدکنندگان عرضه کند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، دسترسی مصرفکنندگان به محصولات با قیمت مناسبتر فراهم شود.
منبع: صدا و سیما