فروشگاه «روستا بازار» با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و اقلام تنظیم بازار از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان در قزوین افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فروشگاه روستا بازار با هدف کوتاه کردن دست واسطه‌ها و عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و اقلام تنظیم بازار به مصرف‌کنندگان با حضور برادری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشو به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه در زمینی به مساحت ۳۵۰ مترمربع و با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شده و برای ۶ نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است.

روستا بازار قرار است محصولات کشاورزی را به صورت مستقیم از کشاورزان و تولیدکنندگان عرضه کند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات با قیمت مناسب‌تر فراهم شود.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، روستا بازار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
حسین هاشمی
۱۱:۲۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
در کجای شهر ودر کدام نقطه ومنطقه این روستا بازار افتتاح شده
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
خبر ناقص است.
کجای قزوین
۵
۱۹
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