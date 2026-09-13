باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش وال‌استریت ژورنال، کانادا در حال سرعت بخشیدن به تلاش‌ها برای تعمیق روابط اقتصادی و راهبردی خود با اروپا است؛ این در حالی است که روابط این کشور با آمریکا با شدیدترین تنش‌های تجاری در چند دهه اخیر مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا با رهبران اروپایی از جمله مقام‌های فرانسه، آلمان و ایتالیا گفت‌و‌گو کرده و راه‌هایی را برای نزدیک‌تر کردن کانادا به اتحادیه اروپا، بدون پیگیری عضویت کامل در این اتحادیه، بررسی کرده است.

مقام‌های کانادایی امکان ایجاد سازوکاری تحت عنوان «عضویت وابسته» را بررسی می‌کنند که می‌تواند دسترسی نزدیک‌تر کانادا به بازار واحد ۲۱ تریلیون دلاری اتحادیه اروپا را فراهم کند. این همکاری به‌ویژه می‌تواند بخش‌های راهبردی مانند انرژی، هوش مصنوعی، مواد معدنی حیاتی و دفاع را دربر بگیرد.

دو تحول، یعنی تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای به دست گرفتن کنترل گرینلند و جنگ او علیه ایران، استدلال برخی رهبران اروپایی برای برقراری روابط نزدیک‌تر با کانادا را تقویت کرده است.

کارنی دامنه رایزنی‌های خود را با رهبرانی که به‌طور سنتی روابط نزدیک‌تری با ترامپ دارند از جمله جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا گسترش داده است. او همچنین تماس‌های مکرر خود با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند را حفظ کرده است.

تا تابستان، مقام‌های کانادایی و اروپایی مذاکرات خود را از طریق چندین کانال دیپلماتیک افزایش داده بودند. آنها در نشست‌های مقدماتی گروه هفت در فرانسه، ۱۱ حوزه را برای گسترش همکاری شناسایی کردند که هدف آنها کاهش وابستگی به فناوری، تجهیزات دفاعی و تجارت آمریکا بود.

دیدار کارنی با مکرون در پاریس، پیش از اجلاس گروه هفت در اویان فرانسه در ماه ژوئن، ظاهراً مقام‌های فرانسوی را از سرعت و گستردگی پیشنهاد‌های کانادا شگفت‌زده کرد.

همزمان، کارنی تماس‌های مکرری با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان داشت؛ زیرا دو کشور در حال نهایی کردن مذاکرات درباره خرید ۲۵ میلیارد دلاری زیردریایی‌های آلمانی توسط کانادا بودند.

این مذاکرات همچنین می‌تواند شامل تسهیل رفت‌وآمد نیروی کار، گسترش همکاری‌های پژوهشی و تبادلات دانشگاهی و همچنین همکاری در زمینه مراکز داده، کابل‌های زیردریایی، زیرساخت‌های رایانش ابری و شبکه‌های ماهواره‌ای باشد.

کارنی همچنین به دنبال تقویت ارتباطات انرژی کانادا با اروپاست؛ از جمله ایجاد زیرساخت‌هایی که بتواند امکان انتقال گاز طبیعی کانادا به بازار‌های اروپایی را فراهم کند و وابستگی اروپا به انرژی روسیه را کاهش دهد.

این ابتکار نشان‌دهنده تلاش اتاوا برای کاهش وابستگی شدید اقتصادی خود به آمریکاست. کانادا دو سوم صادرات خود را به آن سوی مرز آمریکا ارسال می‌کند و همین مسئله، تنوع‌بخشی به بازار‌های تجاری را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.

کارنی که پیش‌تر رئیس بانک انگلیس بوده است، امیدوار است روابط نزدیک‌تر با اروپا به اتاوا کمک کند فشار‌های واشنگتن را تحمل کند و در عین حال جهت‌گیری اقتصادی دیرینه کانادا به سمت آمریکا را تغییر دهد.

با این حال، دولت‌های اروپایی با احتیاط به این پیشنهاد واکنش نشان داده‌اند. برخی از آنها نگران هستند که تغییر چشمگیر در روابط کانادا و اتحادیه اروپا، روابط این کشور‌ها با واشنگتن را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

کانادا طی دهه‌های گذشته به‌شدت به اقتصاد آمریکا وابسته بوده است. با این حال، تشدید اختلافات تجاری و اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دولت ترامپ، اتاوا را به سمت تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی و تقویت روابط با سایر شرکای اقتصادی سوق داده است. دولت کانادا در گزارش تجاری سال ۲۰۲۶ نیز اعلام کرده که سهم بازار‌های غیرآمریکایی از صادرات این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۳۲.۸ درصد رسیده که بالاترین میزان در بیش از چهار دهه گذشته است.

کانادا و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۷ توافق تجارت جامع اقتصادی و تجاری، موسوم به CETA، را اجرا می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از موانع تجاری میان دو طرف را کاهش داده است. پیشنهاد کنونی اتاوا فراتر از روابط تجاری معمول است و حوزه‌هایی مانند انرژی، دفاع، هوش مصنوعی، مواد معدنی حیاتی، زیرساخت‌های دیجیتال و جابه‌جایی نیروی کار را نیز شامل می‌شود.

در همین حال، روابط تجاری کانادا و آمریکا طی ماه‌های اخیر بیش از پیش متشنج شده است. بر اساس گزارش‌های اخیر، کانادا در واکنش به تعرفه‌های آمریکا، تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای بر برخی کالا‌های آمریکایی اعمال کرده و همزمان تلاش کرده است وابستگی خود به واردات و صادرات آمریکا را کاهش دهد.

منبع: وال‌استریت ژورنال