باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهبهانی، مدیرعامل شرکت مپنا، در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در شرکت مپنا که متولی ساخت شارژرهای برقی است، سامانه برخطی طراحی شده که به مشتریانی که از شارژرها استفاده میکنند، خدمات ارائه میدهد. این سامانه میتواند به مشتری اعلام کند که کدام شارژر در حال حاضر آمادگی پذیرش خودرو را دارد و در صورت وجود مشکل فنی نیز به مشتری کمک کرده و به صورت آنلاین مشکل را پیگیری میکند.
او افزود: این اقدامات در راستای توسعه خدمات و رفع بسیاری از مسائل در این حوزه انجام میشود. هماکنون تعداد زیادی از شارژرهای مپنا در سطح شهر قرار گرفته است.
مدیرعامل مپنا ادامه داد: با شهرداری تهران برای احداث ۵۰۰ شارژر به تفاهم رسیدهایم. شهرداری محل و مکان احداث را معرفی میکند و ما نیز شارژرها را در آن محلها احداث خواهیم کرد.
بهبهانی گفت: بخشی از مصرفکنندگان نیز به صورت خصوصی و از طریق اپلیکیشنها به صورت مستقیم شارژر خریداری میکنند و ما این تجهیزات را در اختیار آنها قرار میدهیم. هتلها، ایستگاههای بینراهی و مراکز مختلف نیز از جمله مشتریان این حوزه هستند.
او با اشاره به آخرین وضعیت نصب شارژرهای خودروهای برقی اظهار کرد: تاکنون ۲۳۰ دستگاه شارژر خودرو برقی نصب کردهایم و ظرفیت سالانه ما ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه است. تا بهار سال آینده نیز ظرفیت نصب به حدود ۵۳۰ دستگاه خواهد رسید و این برنامه را حتماً انجام خواهیم داد.
تعمیرات هواپیماهای مسافربری در مپنا
بهبهانی در ادامه درباره فعالیت مپنا در حوزه تعمیرات هوایی اظهار کرد: اطلاعات مربوط به تعمیرات هوایی به دلایلی که همه عزیزان میدانند، چندان قابل ارائه نیست و فعالیت ما در این بخش مربوط به هواپیماهای مسافربری است.
او افزود: موتور هواپیماهای مختلف در مجموعه مپنا تعمیر میشود و تعمیرات نیز انجام میدهیم. بسیاری از پروازهایی که امروز مردم و مسئولان از آنها استفاده میکنند، توسط گروه مپنا تعمیر شدهاند؛ فعالیت تعمیرانی مپنا در حوزه هوایی صرفاً به بخش مسافربری محدود میشود و در هیچ زمینه دیگری از حوزه هوایی فعالیت نداریم.