وی افزود: در زیست‌بوم جدید، مدرسه و معلم باید متناسب با شرایط محیطی، اقلیمی و آموزشی و نیازهای دانش‌آموزان برای اجرای برنامه درسی تصمیم‌گیری کنند و کتاب درسی تنها یکی از منابع یادگیری خواهد بود.

وی هدف اصلی این رویکرد را تغییر نگاه معلم به فرایند یاددهی و یادگیری دانست و اضافه کرد: انتظارات آموزشی و تربیتی از دانش‌آموزان باید مبنای طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مدارس قرار گیرد.

وی ادامه داد: لازم است برنامه‌ها و طرح‌های پراکنده خارج از برنامه درسی به‌تدریج کاهش یابد تا مدارس و معلمان فرصت و اختیار بیشتری برای اجرای برنامه‌های متناسب با نیاز دانش‌آموزان داشته باشند.

توانمندسازی معلمان؛ شرط اجرای موفق

ملایی توانمندسازی معلمان را از الزامات اجرای زیست‌بوم جدید عنوان کرد و گفت: معلمان باید با اهداف برنامه درسی، روش‌های متنوع یاددهی، طراحی طرح درس، فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های هوش مصنوعی آشنا شوند.

وی همچنین بر ایجاد «محیط مثبت یادگیری» در مدارس تاکید کرد و افزود: این محیط علاوه بر فضای کلاس، ابعاد تربیتی، روانی، آموزشی و تعاملی را نیز دربرمی‌گیرد و مدارس باید برای ایجاد آن برنامه مشخص داشته باشند.

وی با اشاره به نقش راهبران برنامه درسی گفت: راهبران به‌عنوان مشاور و ناظر در کنار مدارس حضور دارند و وظیفه آنان حمایت از اجرای برنامه، شناسایی مسائل و ارائه راهکار است، نه جایگزینی معلم در کلاس درس.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قم بیان کرد: بخشی از مدارس استان در سال تحصیلی آینده تحت پوشش زیست‌بوم جدید قرار می‌گیرند و در فرصت تابستان برای آموزش و توانمندسازی نیروها استفاده شد.

تراکم کلاس؛ یکی از چالش‌های اجرای برنامه

وی تراکم کلاس‌های درس را یکی از چالش‌های احتمالی اجرای این برنامه دانست و افزود: تراکم بالا می‌تواند کیفیت اجرای زیست‌بوم جدید را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین باید از تشکیل کلاس‌های پرتراکم، به‌ویژه در پایه اول ابتدایی، جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: مدارس مجری زیست‌بوم جدید محل آزمون و خطا نیستند و اجرای این برنامه باید با جدیت دنبال شود، هرچند ممکن است در مسیر اجرا برخی محتواها یا شیوه‌های عملیاتی نیازمند اصلاح باشد.

ملایی بر نظارت مستمر، برگزاری جلسات بررسی روند اجرا و شناسایی چالش‌ها و همچنین استمرار بازدیدهای میدانی و نشست‌های کارگاهی تاکید کرد.

وی در پایان گفت: برنامه درسی زمانی اثربخش است که به نیازهای واقعی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس پاسخ دهد و تحول واقعی در آموزش و پرورش نیز با تغییر کتاب درسی اتفاق نمی‌افتد، بلکه تغییر نگاه معلم، تنوع‌بخشی به منابع آموزشی و توجه به مهارت‌ها، پایه اصلی این تحول است.