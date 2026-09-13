باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بیش از ۱۷۷ هزار نفر در سراسر بریتانیا با پاسخ دادن به پرسشهایی درباره ترجیحات غذایی خود در این مطالعه شرکت کردند. محققان به جای روش سنتی—که از شرکتکنندگان میخواهد آنچه را در روزها یا هفتههای اخیر خوردهاند به خاطر بیاورند—صرفاً از افراد پرسیدند که چه غذاهایی را دوست دارند.
این رویکرد برای تعیین عادات غذایی بلندمدت قابلاعتمادتر تلقی میشود، زیرا ترجیحات معمولاً ثابت میمانند، در حالی که میزان واقعی مصرف غذا دائماً در نوسان است.
پس از نظرسنجی از شرکتکنندگان درباره ترجیحات غذاییشان، محققان وضعیت بقای آنها را پس از گذشت بیش از سه سال پیگیری کردند و به نتایج زیر دست یافتند:
غذاهای پرخطر
این مطالعه نشان داد که برخی غذاها و نوشیدنیها با افزایش خطر مرگ مرتبط هستند. نوشابههای گازدار در صدر این فهرست قرار داشتند و با ۳۸ درصد افزایش خطر مرگومیر مرتبط بودند. نوشابه رژیمی با ۲۳ درصد افزایش در رتبه دوم جای گرفت؛ این مورد یک نگرانی شناختهشده برای سلامتی است که با چاقی و مشکلات تنظیم قند خون ارتباط دارد و ممکن است توانایی بدن در جذب سایر مواد مغذی را نیز مختل کند.
پس از نوشابه، دو نوشیدنی دیگر در این فهرست دیده میشدند: چای شیرین (مرتبط با ۲۲ درصد افزایش خطر مرگ) و شیر کامل یا پرچرب (مرتبط با ۱۸ درصد افزایش). بسته به مقدار مصرف، هر دوی این موارد میتوانند کالری بسیار بیشتری نسبت به چای بدون قند یا شیر کمچرب (اسکیم) به بدن برسانند.
آخرین ماده غذایی در این فهرست، غلات صبحانه (کورنفلکس) بود که با ۲۰ درصد افزایش خطر مرگ مرتبط شناخته شد؛ این یافته، دانستههای موجود درباره غذاهای فوقفرآوریشده را تأیید میکند: این غذاها نه تنها کالری دریافتی را افزایش میدهند، بلکه حاوی افزودنیها و ترکیباتی هستند که برای سلامتی مضرند.
با این حال، شایان ذکر است که تنها بخش کوچکی از شرکتکنندگان (حدود ۳۳۰۰ نفر) در طول مطالعه فوت کردند؛ موضوعی که قابلیت تعمیم دادهها را در خصوص غذاهای مرتبط با نرخ بالاتر مرگومیر محدود میکند.
غذاهایی برای طول عمر
محققان دریافتند که تمایل به مصرف شش ماده غذایی و خوراکی خاص، با کاهش قابلتوجه خطر مرگ مرتبط است. برخی از این مواد غذایی معمولاً بهتنهایی مصرف نمیشوند — مانند روغن زیتون فرابکر (که با کاهش ۳۳ درصدی خطر مرگ مرتبط است) و فلفل سیاه (با کاهش ۲۸ درصدی خطر) — و این امر نشان میدهد که آشپزی در خانه میتواند با کاهش دریافت کالری و پایین آوردن خطر ابتلا به بیماریهای مزمنی همچون دیابت، برای سلامتی مفید باشد.
مارچوبه و کلم بروکلی قویترین ارتباط را با کاهش خطر مرگ (۳۱ درصد) نشان دادند و پس از آنها کدو حلوایی (۲۵ درصد) و بادمجان (۲۱ درصد) قرار گرفتند. این فهرست به همینجا ختم نمیشود؛ نان تهیهشده از غلات کامل نیز با کاهش قابلتوجهی در میزان مرگومیر — مشابه روغن زیتون — همراه بود؛ همچنین مصرف اسفناج، سبزیجات سالادی، پیاز، قارچ، عدس، حبوبات و فلفل دلمهای نیز با طول عمر بیشتر مرتبط شناخته شد.
در مجموع، این یافتهها بر اهمیت گنجاندن بیشتر غذاهای کامل (فرآورینشده)، محصولات تازه و فیبر در رژیم غذایی تأکید دارند. تمام مواد غذایی مرتبط با کاهش خطر مرگ، از اجزای اصلی رژیم غذایی مدیترانهای محسوب میشوند؛ رژیمی که ثابت شده است به مدیریت وزن، حفظ سلامت مغز و کاهش خطر ابتلا به انواع بیماریهای متابولیک کمک میکند.
منبع: نیویورک پست