محمدحسین فرح‌بخش معتقد است که به ژانر اجتماعی در فیلم‌های ایرانی کمتر پرداخته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسین فرح‌بخش تهیه کننده، فیلم نامه‌نویس و کارگردان سینما در برنامه تلویزیونی گفت: مردم از فیلم‌های اجتماعی استقبال می‌کنند؛ سینما فقط کمدی نیست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سینمای ایران ، سینمای هالیوود ، کارگردان کار
خبرهای مرتبط
در نمایش خانگی بیشتر از تلویزیون دیده شدم!
داریوش فرضیایی: «پیروز» همان عموپورنگ سالخورده است
یوسف تیموری:
«شش نقطه» باید از رادیو فراتر برود و به تلویزیون و سینما برسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شیر طلای ونیز به «زن ناشناس» رسید/ لاله مرزبان برگزیده افق‌ها شد
از مسابقه بزرگ آشپزی تا برنامه‌های «جونمون» و «کودک‌شو» در شبکه نسیم + فیلم
پیشنهاد کارگردان سینما برای ساختن بیشتر فیلم‌های اجتماعی + فیلم
آخرین اخبار
پیشنهاد کارگردان سینما برای ساختن بیشتر فیلم‌های اجتماعی + فیلم
شیر طلای ونیز به «زن ناشناس» رسید/ لاله مرزبان برگزیده افق‌ها شد
از مسابقه بزرگ آشپزی تا برنامه‌های «جونمون» و «کودک‌شو» در شبکه نسیم + فیلم
از خاطیان و مسبب تخریب «سرای تومانیان» شکایت کردیم + فیلم
نامزدهای جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران/ تندیس اسب بالدار به چه فیلمی تعلق می‌گیرد؟
مراحل پس‌تولید سریال «خانم یامامورا» آغاز شد/ انتشار نخستین عکس از ساعد سهیلی
چه خبر از فیلم‌های پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران؟
بانکی‌پور: ۵۰ درصد بندهای قانون جوانی جمعیت اجرا نشده است
«حضرت عبدالعظیم، اسوه جهاد و مقاومت»؛ تشریح برنامه‌های هفته بزرگداشت میلاد
میلاد ابراهیمی از تجربه خوانندگی تیتراژ «دیار مادری» گفت؛ تأکید بر ظرفیت‌های بومی در تولید موسیقی سریال
از ساخت «مه گنج» تا «شیرعلیمردان خان» در معاونت استان‌های رسانه ملی