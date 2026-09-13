باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف، دستیار پوتین در امور سیاست خارجی روز یکشنبه گفت که خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولی‌عهد ابوظبی تأیید کرده است که امارات متحده عربی آماده میزبانی از مذاکرات درباره اوکراین است.

اوشاکوف به ایزوستیا گفت: «ولی‌عهد ابوظبی تأیید کرد که طرف اماراتی آماده است مکان خود را در اختیار بگذارد، همانطور که قبلاً نیز چنین کرده بود» و افزود که ابوظبی برای مسکو به عنوان محل برگزاری دور جدید مذاکرات سه‌جانبه «کاملاً قابل قبول» است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز شنبه در حاشیه نشست بریکس در دهلی نو، در گفت‌وگو با ولی‌عهد درباره اوکراین بحث کرد. کرملین پیشتر گفته بود که روسیه همچنان پذیراست و امیدوار است به مذاکرات سه‌جانبه بازگردد.

منبع: خبرگزاری فرانسه