رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: در فصل پاییز با جمعیت مناسب دام رو‌به‌رو هستیم، از این رو مشکلی در توزیع جمعیت دامی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: در حال حاضر وضعیت بازار به گونه ای است که عرضه دام در میادین نسبتا گسترده است که علت این امر بالا بودن جمعیت دامی در دست کشاورزان و عدم صرفه اقتصادی نگهداری آن است که با ورود به فصل پاییز امکان زایش وجود دارد.

به گفته وی، در حال حاضر جمعیت دام سبک در محدوده ۶۷ تا ۶۸ میلیون راس است که با توجه به نیاز ماهانه ۹۰۰ هزار راس تا یک میلیون راس کشتار دام، جمعیت عرضه دام برای کشتار بالاتر از این رقم است، همچنین در بخش دام سنگین گوساله های پروار شده و گاومیش شاهد رشد تولید بودیم.

پوریان ادامه داد: بنابر اطلاعات رسیده امسال شاهد عرضه گوشت گاومیش در حد ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن خواهیم بود که گسترش پرواربندی آن ناشی از  هزینه بر بودن پروار گوساله بوده است. همچنین پیک زایش گاومیش از مهرماه آغاز می شود که براین اساس شاهد جمعیت چشمگیر در گاومیش خواهیم بود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با اشاره به فاصله چشمگیر قیمت دام و گوشت قرمز در بازار بیان کرد: اختلاف چشمگیر ناشی از بحران های بازاری است، اما میزان دام های ذخیره سازی شده بدلیل جمعیت بالای دام های مولد و آماده زایش بالاست.

وی قیمت هر کیلو دام سبک را ۶۵۰ هزار تومان،  گوساله ۶۰۰ تا ۶۱۰ هزار تومان و گاومیش ۵۶۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت دام در تهران تفاوت وجود دارد و نرخ پایه دام سبک در جنوب و جنوب غرب ۶۵۰ هزار تومان است که در استان تهران بدلیل برخی موضوعات قیمت تفاوت دارد، اما در بخش گوساله بدلیل آنکه استان تهران تولیدکننده است، قیمت ۶۰۰ تا ۶۱۰ هزار تومان است. بنابراین قیمت منطقی هر کیلو گوشت برای مصرف کننده در تمامی استان ها به جز تهران در دام سبک یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان دام سنگین و گاومیش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، درحالیکه تهران یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بعضا بالاتر است.

به گفته وی، واردات گوشت قرمز عموما بصورت منجمد وارد می شود که در تنظیم بازار نقش دارد، اما در شرایط کنونی قیمت گوشت منجمد در محدوده گوشت تولید داخل است که براین اساس واردات صرفه اقتصادی ندارد. در سه ماه گذشته اولویت واردات صرفا اثرگذاری در بازار داخل بوده است که در شرایط فعلی قیمت گوشت های وارداتی و تولید داخل نزدیک به یکدیگر است.

پوریان با اشاره به آینده بازار گوشت قرمز گفت: در فصل پاییز با جمعیت مناسب دام روبرو هستیم، از این رو مشکلی در توزیع جمعیت دامی نداریم و شرایط مطلوبی در پاییز خواهیم داشت.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، واردات گوشت ، قیمت گوشت
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