سرمربی تیم ملی فوتبال و رحیمی سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در هتل محل اقامت تیم امید دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی آیچی_ناگویا۲۰۲۶، به همراه رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، با حضور در هتل محل استقرار تیم ملی فوتبال امید، نشستی را با حسین عبدی (سرمربی) و اجلال نصیری مدیر تیم ملی امید برگزار کردند.

در این نشست، مسائل مربوط به محل استقرار تیم ملی امید مورد بررسی قرار گرفت.

رحیمی با اشاره به برخی مشکلات و محدودیت‌های موجود در میزبانی این دوره از بازی‌های آسیایی، تأکید کرد که مجموعه اجرایی و اداری و پشتیبانی کمیته ملی المپیک تمام تلاش خود را برای رفع موانع و مشکلات موجود به کار خواهد گرفت تا تیم ملی فوتبال امید با دغدغه کمتری مسابقات خود را دنبال کند.
سرپرست کاروان ایران همچنین با آرزوی موفقیت برای تیم ملی امید خطاب به حسین عبدی گفت: «همین که شما نگاه بلندمدت دارید، نشان‌دهنده توجه ویژه به آینده فوتبال ایران است. ما مطمئن هستیم این تیم در مسیر موفقیت قدم‌های مهمی بر می‌دارد. ترکیب تیم ملی امید نشان می‌دهد که نگاه خوبی برای المپیک ۲۰۲۸ وجود دارد و امیدواریم این تیم ضمن کسب موفقیت در بازی‌های آسیایی، گام‌های مهمی برای صعود به المپیک بردارد.»

برچسب ها: تیم ملی امید ، فدراسیون فوتبال
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