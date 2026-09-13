باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

۵ سوال مهمی که باید در جلسه خواستگاری پرسیده شود + فیلم

جلسه خواستگاری یکی از مهمترین جلسات زوجین پیش از ازدواج است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام محمد جنتی، کارشناس مذهبی و مشاور خانواده در برنامه تلویزیونی از ۵ سوال مهمی که باید در جلسه خواستگاری پرسیده شود سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
۵ سوال مهمی که باید در جلسه خواستگاری پرسیده شود + فیلم
young journalists club

زخمی پنهان که می‌تواند سبک زندگی و روابط ما را تحت تأثیر قرار دهد

۵ سوال مهمی که باید در جلسه خواستگاری پرسیده شود + فیلم
young journalists club

سلامت روان چیست؟ + فیلم

۵ سوال مهمی که باید در جلسه خواستگاری پرسیده شود + فیلم
young journalists club

جهانی که انسان را به سمت داشتن می‌برد لذت را از بین می‌‌برد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم
۹۹۰

شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
پنیری به قدمت تاریخ + فیلم
۹۲۸

پنیری به قدمت تاریخ + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
روایتی ناگفته از جنایت آمریکا در سیریک + فیلم
۷۷۷

روایتی ناگفته از جنایت آمریکا در سیریک + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
دیپلمات سابق آمریکایی؛ اسرائیل در مسیر خودکشی است؛ از فروپاشی ارتش تا فرار نخبگان! + فیلم
۷۰۴

دیپلمات سابق آمریکایی؛ اسرائیل در مسیر خودکشی است؛ از فروپاشی ارتش تا فرار نخبگان! + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
سرانجام یک افسانه آمریکایی + فیلم
۶۶۹

سرانجام یک افسانه آمریکایی + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha