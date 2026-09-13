باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجتحقیقی با اشاره به ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خرید ۳۰ هزار تن گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اظهار کرد: سهمیهبندی و عملیات اجرایی این طرح در استان فارس با هماهنگی دقیق اتحادیهها و زنجیرههای تولید برای جلوگیری از ایجاد اختلال در چرخه عرضه و تقاضا دنبال میشود.
به گفته او؛ افزایش بهرهوری در واحدهای مرغداری و بهبود ضریب تبدیل خوراک (FCR) که طی دورههای اخیر حاصل شده، منجر به ارتقای سطح تولید پروتئین حیوانی شده است که گاهی با نوسانات فصلی قیمتها همراه میشود، لذا ورود دولت به عنوان خریدار حمایتی، راهکاری راهبردی برای مدیریت این مازاد عرضه و جلوگیری از خروج تولیدکنندگان از چرخه اقتصادی به شمار میآید.
بهجت حقیقی عنوان کرد: این تصمیم که بر ذخیرهسازی استراتژیک کالا متمرکز است، علاوه بر ثبات قیمتها در بازار مصرف، امنیت غذایی سبد خانوار را نیز تضمین میکند و از سوی دیگر به تعاونیها و اتحادیههای مرغداران واجد شرایط اجازه میدهد تا محصولات خود را طبق ضوابط فنی و کیفی تعیینشده بدون نگرانی از نوسانات مخرب قیمتی به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: این سیاستگذاری به منظور حذف واسطههای غیرضروری و مستقیمسازی فروش محصول طراحی شده تا ارزش افزوده تولید به طور کامل عاید مرغداران شود و جریان مستمر جوجهریزی در مرغداریهای فارس با کمترین آسیبِ احتمالی تداوم یابد.
او اظهار کرد: پایش مستمر روند تولید و نظارت بر رعایت استانداردهای بهداشتی در خرید حمایتی مذکور جزو اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی فارس است تا محصولی با کیفیت مطلوب به چرخه ذخایر راهبردی کشور افزوده شود.
بهجت حقیقی ابراز کرد: تداوم این مسیر، ثبات صنعت طیور را به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین پروتئین کشور تضمین کرده و زیرساختهای لازم برای توسعه صادرات و ارتقای رقابتپذیری در بازارهای منطقه را فراهم میآورد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد: این اقدام بمنظور تحقق اهداف تنظیم بازار و حمایت از زنجیرههای ارزش در بخش کشاورزی قلمداد میشود و نشاندهنده عزم دولت برای مدیریت هوشمندانه عرضه در مواقع بروز مازاد تولید است تا ساختار تولیدی کشور در برابر شوکهای بازار مقاوم بماند.
منبع: جهاد کشاورزی فارس