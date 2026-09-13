باشگاه خبرنگاران جوان- آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو ، درباره آخرین وضعیت تیم ملی جودو پیش از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار داشت: بهترین تدارک ممکن را برای بچه‌های تیم ملی که تقریباً ترکیبی از نوجوانان و جوانان هستند، فراهم کرده‌ایم. این نفرات پیش از این در قالب تیم جوانان ما موفق به مدال‌آوری و افتخارآفرینی شده بودند و اکنون نیز با توجه به تمام شرایط سختی که کشور پشت سر گذاشته، تلاش کردیم اردو‌ها و برنامه‌های آماده‌سازی را در شهرستان‌ها برگزار کنیم و امکانات مناسبی در اختیار تیم قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: بخشی از ملی‌پوشان برای آماده‌سازی به تاجیکستان رفتند و تمرینات خوبی را در آنجا پشت سر گذاشتند. پس از آن، تا دو هفته در ایران تمرین کردند و در ادامه بازهم مجدداً راهی تاجیکستان شدند تا یک اردوی ۱۰ روزه را پشت سر بگذارند.

میراسماعیلی خاطرنشان کرد: تقریباً همه چیز را برای بچه‌ها فراهم کرده‌ایم. ترکیب بسیار خوبی از نوجوانان و جوانان داریم و اگرچه این تیم کم سن و سال است، اما امیدواری بسیار خوبی نسبت به آن وجود دارد. در بخش بانوان نیز یک دختر ۱۶، ۱۷ ساله در ترکیب داریم که طی دو سال گذشته نتایج خوبی کسب کرده و در مسابقات کشور‌های اسلامی نیز حضور داشته است.

وی افزود: ما همزمان دو هدف را دنبال می‌کنیم؛ هم باید روی آینده سرمایه‌گذاری کنیم و هم دنبال کسب مدال باشیم. خوشبختانه کادر فنی بسیار خوبی بالای سر بچه‌هاست و تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط مناسب، از مکمل‌های مورد نیاز ورزشکاران تا اردو‌های برون‌مرزی، انجام داده‌ایم. شاید در مقایسه با برخی فدراسیون‌ها تعداد اردو‌های خارجی ما کمتر باشد، اما هر آنچه در توان‌مان بوده است برای آماده‌سازی تیم انجام داده‌ایم.

رئیس فدراسیون جودو درباره روند جوان‌گرایی در تیم ملی گفت: این موضوع یک پایه‌ریزی بسیار خوب برای رده‌های پایه است. ما برای نوجوانان، نونهالان و جوانان برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا نسلی را برای رده بزرگسالان آماده کنیم. هدف من این بوده است که یک نسل طلایی برای جودوی ایران بسازم. ما تقریباً یک نسل بزرگسال را از دست دادیم و طبیعتاً برای جبران آن، باید اقدامات لازم را صورت می‌دادیم.

رئیس فدراسیون جودو یادآور شد: ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی خوب این روند را ادامه می‌دهیم. قرارداد ما با مربی خارجی تا المپیک ادامه دارد و فدراسیون جهانی نیز حمایت‌های خوبی از جودوی ایران، چه از نظر مالی و چه معنوی، انجام می‌دهد. در همین راستا فدراسیون جهانی یک دوره پیشرفته مربیگری نیز برای ۲۱ مربی جوان ایرانی در نظر گرفته است که بخشی از آن به‌صورت آنلاین خواهد بود و پس از آن آزمون عملی برگزار می‌شود. این اتفاق می‌تواند به ارتقای سطح مربیگری و پشتوانه‌سازی در جودو کمک کند.

میراسماعیلی در ادامه با اشاره به حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون جودو اظهار کرد: باید از دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، تشکر ویژه‌ای داشته باشم. ایشان واقعاً جایگاه ورزش ایران را به‌خوبی می‌شناسد و در برنامه‌ها و از صحبت‌های‌شان نیز مشخص است که با دقت شرایط رشته‌های مختلف را رصد می‌کند.

وی ادامه داد: من در این مدت حمایت مستقیم ایشان از جودو را دیده‌ام و متوجه شده‌ام که وزیر ورزش تا چه اندازه برای جودو اهمیت قائل است. حتی سرمربی خارجی ما نیز دو بار جلسه خصوصی با دکتر دنیامالی داشته و در طول برنامه‌ها و جلسات، حمایت‌های لازم را از فدراسیون و جودو داشته‌اند.

رئیس فدراسیون جودو تأکید کرد: چه حمایت‌های وزارت ورزش در ابعاد مختلف و چه حمایت مستقیم وزیر ورزش، برای ما بسیار دلگرم‌کننده بوده است. تا امروز موردی نبوده که از ایشان درخواستی داشته باشیم و ایشان برای انجام آن همکاری نکند. این حمایت‌ها هم از نظر فنی و هم از نظر معنوی برای ما بسیار ارزشمند است.

میراسماعیلی همچنین درباره موضوع خوابگاه فدراسیون جودو گفت: ما چند سال است که خوابگاه نداریم و این دستور مستقیم وزیر ورزش و جوانان است که خوابگاه برای ما تعلق بگیرد و امیدواریم این موضوع در هفته‌های آینده به نتیجه برسد. داشتن خوابگاه می‌تواند خبر بسیار خوبی برای خانواده جودو باشد تا بتوانیم شرایط بسیار خوبی را برای ورزشکاران فراهم کنیم.

رئیس فدراسیون جودو درباره اهمیت بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: این دوره از بازی‌های آسیایی با تمام دوره‌های قبل متفاوت است. این رقابت‌ها برای ما می‌تواند نمادی از اقتدار ایران باشد. در شرایطی که کشور تحت فشار‌های سیاسی و جنگ تحمیلی قرار دارد، حضور موفق ورزشکاران ایرانی و بالا رفتن پرچم کشورمان می‌تواند نشان‌دهنده اقتدار و مقاومت ایران اسلامی باشد.

وی ادامه داد: وقتی وزیر ورزش تأکید می‌کند که کاروان ایران باید در بازی‌های آسیایی با شرایط خوب و کیفیت مطلوب حضور پیدا کند، این موضوع نشان می‌دهد که ما کشوری مقاوم هستیم و در کنار مقاومتی که در عرصه‌های دیگر داریم، در ورزش نیز باید افتخارآفرینی کنیم.

میراسماعیلی با اشاره به نقش انسجام و همدلی در موفقیت کاروان ایران گفت: طبق فرمایش رهبر انقلاب، ما در این شرایط به اتحاد و انسجام نیاز داریم. همه باید کمک کنیم و در این مسیر کنار ورزشکاران باشیم. همان‌طور که در فوتبال از «یار دوازدهم» صحبت می‌شود، در اینجا نیز مردم و همه مسئولان باید یار ورزشکاران باشند. هر پرچمی از ایران در این رقابت‌ها بالا برود، تیری در قلب دشمن خواهد بود.

رئیس فدراسیون جودو در پایان درباره شانس مدال‌آوری تیم ملی در بازی‌های آسیایی ناگویا خاطر نشان کرد: کار ما در ناگویا آسان نیست، اما این تیم و فدراسیون در روز‌های سخت نشان داده‌اند که می‌توانند کار‌های بزرگی انجام دهند.

وی افزود: نمی‌توانیم تمام تلاش خود را برای کسب نتیجه به کار گرفته‌ایم. امیدوارم از بچه‌ها خبر‌های خوشی بشنویم. اگرچه به دلیل شرایط موجود در کنار تیم نیستم، اما دلم با بچه‌هاست و برای‌شان دعا می‌کنم. ملی‌پوشان همدل شده‌اند و به یکدیگر قول داده‌اند که نبود من را جبران کنند. امیدوارم با همین همدلی و تلاش، در ناگویا اتفاقات شیرینی رقم بخورد.