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آموزش گام‌به‌گام احیای قلبی ریوی + فیلم

تشخیص سریع ایست قلبی‌تنفسی و آغاز فوری احیای قلبی ریوی می‌تواند در دقایق نخست، شانس زنده ماندن بیمار را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اطمینان از ایمنی صحنه، ابتدا با تحریک کلامی و ضربه آرام به شانه‌ها، سطح هوشیاری بیمار بررسی می‌شود و در صورت بی‌پاسخ بودن، تنفس او حداکثر تا ۱۰ ثانیه ارزیابی خواهد شد؛ اگر قفسه سینه حرکت نکند، باید احتمال ایست قلبی‌تنفسی را جدی گرفت و با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.

برای شروع ماساژ قلبی، پاشنه دست در مرکز قفسه سینه، روی نیمه پایینی جناغ قرار می‌گیرد و دست دیگر روی آن قفل می‌شود. آرنج‌ها باید صاف و قفل باشند و فشار با استفاده از وزن بدن به قفسه سینه وارد شود تا عملیات احیا به‌درستی ادامه پیدا کند.

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