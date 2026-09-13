باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اطمینان از ایمنی صحنه، ابتدا با تحریک کلامی و ضربه آرام به شانه‌ها، سطح هوشیاری بیمار بررسی می‌شود و در صورت بی‌پاسخ بودن، تنفس او حداکثر تا ۱۰ ثانیه ارزیابی خواهد شد؛ اگر قفسه سینه حرکت نکند، باید احتمال ایست قلبی‌تنفسی را جدی گرفت و با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.

برای شروع ماساژ قلبی، پاشنه دست در مرکز قفسه سینه، روی نیمه پایینی جناغ قرار می‌گیرد و دست دیگر روی آن قفل می‌شود. آرنج‌ها باید صاف و قفل باشند و فشار با استفاده از وزن بدن به قفسه سینه وارد شود تا عملیات احیا به‌درستی ادامه پیدا کند.