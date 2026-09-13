باشگاه خبرنگاران جوان - فرید صالحی‌پور باورصاد سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان، اظهار کرد: کارشناسان این اداره در راستای انجام وظایف نظارتی و پایش مستمر واحدهای صنعتی، از چهار واحد تولیدی و صنعتی در سطح شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدیدها، وضعیت زیست‌محیطی پالایشگاه گاز، سنگ‌شکن شهرداری، کارخانه آسفالت شهرداری و سنگ‌شکن سورتمبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

صالحی‌پور باورصاد ادامه داد: در جریان این بازدیدها، عملکرد سامانه‌های مدیریت آلودگی، نحوه مدیریت پسماند و وضعیت خروجی‌های واحدهای مذکور از منظر الزامات زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر واحدهای صنعتی و آلاینده گفت: نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنعتی با هدف پیشگیری از بروز آلودگی و بحران‌های زیست‌محیطی و صیانت از سلامت عمومی شهروندان، از اولویت‌های اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان یادآور شد: در جریان این بازدیدها، تذکرات و الزامات لازم در خصوص رعایت ضوابط زیست‌محیطی به متولیان واحدهای مورد بازدید ابلاغ شد و مقرر شد اقدامات اصلاحی لازم برای رفع نواقص احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی تأکید کرد: روند پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و رعایت استانداردها و الزامات زیست‌محیطی توسط واحدهای صنعتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.