مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۶۵ تعاونی استان در کمتر از دو سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوانسیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی در بازدید از چند شرکت تولیدی و خدماتی بخش تعاون شهرستان آمل از پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زایی بخش تعاون استان در کمتر از دو سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان تسهیلات حمایتی به بیش از ۶۵ شرکت تعاونی، متناسب با طرح‌های توجیهی و اولویت‌های راه‌اندازی و توسعه تعاونی‌های استان پرداخت شده است.

او تعداد شرکت‌های تعاونی تولیدی مازندران را بیش از ۸ هزار شرکت اعلام کرد و افزود: این تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات فعالیت دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: استان از نظر تشکیل تعاونی‌ها در رتبه نخست کشور قرار دارد و بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز عضو شرکت‌های تعاونی استان هستند.

حسینی‌شیروانی افزود: این میزان عضویت، ظرفیت بالای مازندران در حوزه اقتصاد مشارکتی را نشان می‌دهد.

او همچنین از صادرات ۱۲۰ میلیون دلاری تعاونی‌های مازندران در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: این صادرات در حوزه‌های مختلف انجام شده و از نظر ارزش ریالی و وزنی نسبت به سال‌های گذشته روند افزایشی داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از انجام ۳ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از شرکت‌های تعاونی فعال استان خبر داد و افزود: این بازرسی‌ها با هدف اجرای دقیق قانون و مقررات بخش تعاون انجام شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: تعاونی های مازندران ، پرداخت تسهیلات
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