باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازگانی تهران ، با اشاره به اهمیت مرزهای شلمچه و سایر مرزهای تجاری کشور با عراق گفت: بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران با عراق از مسیر مرزهای زمینی انجام میشود، اما تجارت ایران و عراق تنها به یک یا دو مرز وابسته نیست و مرزهای دیگری مانند مهران، خسروی، پرویزخان، تمرچین و سومار نیز فعال هستند.
سنندجی درباره توقف تردد کامیونها در برخی مرزهای ایران و عراق اظهار کرد: اگر دو مرز بهطور همزمان با توقف مواجه شوند، موضوع تنها به توقف و تردد کامیونها محدود نمیشود و میتواند برای کامیونداران، صادرکنندگان، شرکتهای حملونقل و در نهایت تجارت میان ایران و عراق مشکل ایجاد کند.
وی افزود: البته تجارت ایران و عراق تنها از یک یا دو مرز انجام نمیشود و ما مرزهای مهران، خسروی، پرویزخان، تمرچین و سومار را نیز داریم که خوشبختانه فعال هستند و میتوانند بخشی از فشار ایجادشده در مرزهای دیگر را کاهش دهند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازگانی تهران ادامه داد: با این حال، انتقال بخشی از ترددها و بار به مرزهای دیگر بدون هزینه نیست و در صورت تغییر مسیر، هزینههای حملونقل و زمان انتظار افزایش پیدا میکند.
تجارت پایدار به تنوع در مسیر و بازار نیاز دارد
سنندجی با بیان اینکه وابستگی تجارت ایران به یک یا دو مرز به معنای وابستگی مطلق نیست، گفت: در تجارت پایدار، باید تنوع در بازار، مسیر و ابزارهای تجاری وجود داشته باشد. بنابراین اینکه تجارت ایران و عراق از چند مرز انجام میشود، یک نقطه قوت محسوب میشود و امیدواریم مشکلات ایجادشده در برخی مرزها موقتی باشد.
وی با اشاره به روابط دیرینه ایران و عراق خاطرنشان کرد: دو کشور روابط دیرینهای با یکدیگر دارند و امیدواریم این روابط همچنان ادامه داشته باشد و مشکلات موجود در مرزها نیز در کوتاهترین زمان برطرف شود.