بنا بر اعلام پلیس راهور گیلان، یک دستگاه سواری پژو با بیش از ۵۴ میلیون تومان خلافی در شهرستان لاهیجان توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان از توقیف یک دستگاه سواری پژو با بیش از ۵۴ میلیون تومان خلافی پرداخت نشده خبر داد.

به گفته او، مأموران پلیس راهور شهرستان لاهیجان حین گشت‌زنی و کنترل ترافیکی، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ را به دلیل داشتن خلافی بالا متوقف کردند که پس از استعلام مشخص شد این خودرو بیش از ۵۴ میلیون تومان تخلف رانندگی پرداخت نشده دارد.

رئیس پلیس راهور گیلان افزود: این خودرو توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

منبع: پلیس راهور استان گیلان