تقویت هماهنگی میان گمرک و بنادر با هدف تسهیل فرآیند‌های تجاری، روان‌سازی جریان جابه‌جایی کالا و ارتقای کارآمدی زنجیره تجارت و حمل‌ونقل کشور، به‌عنوان یکی از محور‌های مهم تعامل دو مجموعه مورد تأکید قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جریان بازدید از بندر نوشهر، با اشاره به جایگاه بنادر در زنجیره تجارت و حمل‌ونقل کشور، بر تقویت تعامل و هماهنگی میان مجموعه‌های بندری و گمرکی تأکید کرد.

وی توسعه همکاری میان گمرک و بنادر را عاملی مؤثر در تسهیل فرآیندهای تجاری و جابه‌جایی کالا دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای روان‌سازی فرآیندهای مرتبط با تجارت تأکید کرد.

ظرفیت بنادر شمالی در خدمت توسعه تجارت کشور

در این بازدید، سعید کیا کجوری، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران، گزارشی از آخرین وضعیت عملکرد و ظرفیت‌های بنادر نوشهر و فریدونکنار ارائه کرد و زیرساخت‌ها، توانمندی‌های عملیاتی و زمینه‌های توسعه همکاری با گمرک را تشریح کرد.

بررسی ظرفیت‌های موجود در بنادر نوشهر و فریدونکنار در شرایطی انجام شد که هم‌افزایی میان زیرساخت‌های بندری و فرآیندهای گمرکی می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل جریان کالا، تقویت فعالیت‌های تجاری و افزایش بهره‌وری زنجیره لجستیک کشور داشته باشد.

تأکید بر همکاری نزدیک دو مجموعه

در این بازدید، بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های بندری و گمرکی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع و تسهیل فرآیندهای تجاری تأکید شد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه را برای روان‌تر شدن فرآیند ورود و خروج کالا از بنادر و تقویت نقش بنادر شمالی در شبکه تجارت و حمل‌ونقل کشور فراهم کند.

این بازدید با همراهی مسعود عاطفی، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ عبدالمجید دهقانیان، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ حسن علیدوستی، معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ رحمان شاه‌محمدی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ و امیر جمشیدی، ناظر گمرکات استان مازندران و مدیرکل گمرک نوشهر انجام شد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، گمرک
خبرهای مرتبط
اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای
افزایش تاب آوری شهرها در شبکه حمل ونقل شهری/ تصویب دستورالعمل افزایش حریم شهرها
افزایش حمل بار از طریق ریل به ۳۲۹ میلیارد تن کیلومتر/ ظرفیت شبکه جاده‌ای تا ۵۰ درصد امکان افزایش بهره‌وری دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تفاهم‌نامه ۳ همتی بانک ملی ایران و وزارت میراث فرهنگی امضا شد
حضور پررنگ بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های بریکس +فیلم
بازارسیب زمینی متعادل شد/ورودی روزانه سیب زمینی در میدان مرکزی به هزار کامیون رسید
سهم ایران از کیک بریکس/ تجارت ۶۲ میلیارد دلاری در انتظار زیرساخت‌های مالی
هموارتر شدن مسیر راه‌اندازی بازار بهره‌وری آب؛ صرفه‌جویی آب سودآور می‌شود
شاخص کل بورس صعودی خواهد ماند؟+ عکس
تاکنون هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی وارد شده است+ فیلم
واردات ۱۷ هزار تن گوشت قرمز از ابتدای سال/ مصرف ماهانه ۷۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های بادی مپنا ۱۷۵ مگاوات/ بدهی مپنا به سهامداران عدالت به ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند
نصب ۲۳۰ شارژر خودرو برقی/ فعالیت تعمیراتی مپنا در حوزه هوایی صرفاً به بخش مسافربری محدود می‌شود
آخرین اخبار
۶۰ میلیارد دلار تجارت ایران با اعضای بریکس
رئیس کل بانک مرکزی عازم ترکیه شد
ثبت سفارش واردات گندم در حال انجام است/ دستورالعمل واردات گندم برای صنف و صنعت صادر شده است
موافقت گمرک با ازسرگیری صادرات کالا از بازارچه مرزی کوهک
هم‌افزایی گمرک و بنادر برای تسهیل تسهیل فرآیند‌های تجاری
تجارت ایران و عراق تنها به شلمچه و چذابه وابسته نیست
نصب ۲۳۰ شارژر خودرو برقی/ فعالیت تعمیراتی مپنا در حوزه هوایی صرفاً به بخش مسافربری محدود می‌شود
ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های بادی مپنا ۱۷۵ مگاوات/ بدهی مپنا به سهامداران عدالت به ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند
حضور پررنگ بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های بریکس +فیلم
شاخص کل بورس صعودی خواهد ماند؟+ عکس
سهم ایران از کیک بریکس/ تجارت ۶۲ میلیارد دلاری در انتظار زیرساخت‌های مالی
تاکنون هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی وارد شده است+ فیلم
هموارتر شدن مسیر راه‌اندازی بازار بهره‌وری آب؛ صرفه‌جویی آب سودآور می‌شود
تفاهم‌نامه ۳ همتی بانک ملی ایران و وزارت میراث فرهنگی امضا شد
بازارسیب زمینی متعادل شد/ورودی روزانه سیب زمینی در میدان مرکزی به هزار کامیون رسید
واردات ۱۷ هزار تن گوشت قرمز از ابتدای سال/ مصرف ماهانه ۷۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
۸۰ درصد نهاده دامی در داخل تولید می شود
قیمت تضمینی گندم تا پایان شهریور نهایی می‌شود
ارزش صادرات محصولات شیلات به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رسید
اقتصاد ایران در تنگنای پیچیده‌ای گرفتار شده است
وزش باد شدید دز نواحی جنوب کشور طی ۵ روز آینده
قطعی برق ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز کاهش یافت
به هیچ عنوان کیفیت برق را فدای کاهش مصرف نکردیم
افزایش مبلغ کالا برگ منوط به تأمین منابع مالی پایدار است
تخصیص ۴۰۰ همت برای حمایت از صنایع / آسیب به واحد‌های تولید اسلب به دلیل قطعی برق+ فیلم
۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز ما در جنگ از دست رفت
سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی/ بستری برای اتصال بنگاه‌ها به زنجیره ارزش
حرکت شهرک‌های صنعتی به سمت نسل جدید
امسال ۱۳ درصد برق بیشتری به صنایع تحویل داده شد/ ۵۳ درصد محدودیت بیشتر برای بخش خانگی اعمال شد
بریکس ظرفیت مهمی برای کاهش آثار تحریم‌ها دارد