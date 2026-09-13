باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جریان بازدید از بندر نوشهر، با اشاره به جایگاه بنادر در زنجیره تجارت و حمل‌ونقل کشور، بر تقویت تعامل و هماهنگی میان مجموعه‌های بندری و گمرکی تأکید کرد.

وی توسعه همکاری میان گمرک و بنادر را عاملی مؤثر در تسهیل فرآیندهای تجاری و جابه‌جایی کالا دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای روان‌سازی فرآیندهای مرتبط با تجارت تأکید کرد.

ظرفیت بنادر شمالی در خدمت توسعه تجارت کشور

در این بازدید، سعید کیا کجوری، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران، گزارشی از آخرین وضعیت عملکرد و ظرفیت‌های بنادر نوشهر و فریدونکنار ارائه کرد و زیرساخت‌ها، توانمندی‌های عملیاتی و زمینه‌های توسعه همکاری با گمرک را تشریح کرد.

بررسی ظرفیت‌های موجود در بنادر نوشهر و فریدونکنار در شرایطی انجام شد که هم‌افزایی میان زیرساخت‌های بندری و فرآیندهای گمرکی می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل جریان کالا، تقویت فعالیت‌های تجاری و افزایش بهره‌وری زنجیره لجستیک کشور داشته باشد.

تأکید بر همکاری نزدیک دو مجموعه

در این بازدید، بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های بندری و گمرکی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع و تسهیل فرآیندهای تجاری تأکید شد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه را برای روان‌تر شدن فرآیند ورود و خروج کالا از بنادر و تقویت نقش بنادر شمالی در شبکه تجارت و حمل‌ونقل کشور فراهم کند.

این بازدید با همراهی مسعود عاطفی، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ عبدالمجید دهقانیان، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ حسن علیدوستی، معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ رحمان شاه‌محمدی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ و امیر جمشیدی، ناظر گمرکات استان مازندران و مدیرکل گمرک نوشهر انجام شد.