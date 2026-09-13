رییس سازمان پیش بیمارستانی و اورژانس دانشگاه علوم خراسان‌شمالی گفت: تصادف خودرو پژو با نیسان در محور چمن‌بید چهار کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- تقی رحمتی رییس سازمان پیش بیمارستانی و اورژانس دانشگاه علوم خراسان‌شمالی گفت: یک سانحه رانندگی ساعت ۰۸:۴۸ صبح امروز به مرکز ارتباطات اورژانس خراسان‌شمالی گزارش شد.

رحمتی گفت: متاسفانه شدت ضربات وارده موجب فوت چهار نفر از سرنشینان در سر صحنه حادثه شد.

رییس سازمان پیش بیمارستانی و اورژانس دانشگاه علوم خراسان‌شمالی ادامه داد: همچنین ۲ مصدوم دیگر این سانحه که دچار جراحات شده بودند، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و مدیریت صحنه توسط کارشناسان اورژانس، برای تکمیل فرآیند درمان به بیمارستان پورسینا سملقان انتقال یافتند.

 

برچسب ها: جادثه رانندگی ، کشته و مصدوم
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