باشگاه خبرنگاران جوان- تقی رحمتی رییس سازمان پیش بیمارستانی و اورژانس دانشگاه علوم خراسان‌شمالی گفت: یک سانحه رانندگی ساعت ۰۸:۴۸ صبح امروز به مرکز ارتباطات اورژانس خراسان‌شمالی گزارش شد.

رحمتی گفت: متاسفانه شدت ضربات وارده موجب فوت چهار نفر از سرنشینان در سر صحنه حادثه شد.

رییس سازمان پیش بیمارستانی و اورژانس دانشگاه علوم خراسان‌شمالی ادامه داد: همچنین ۲ مصدوم دیگر این سانحه که دچار جراحات شده بودند، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و مدیریت صحنه توسط کارشناسان اورژانس، برای تکمیل فرآیند درمان به بیمارستان پورسینا سملقان انتقال یافتند.