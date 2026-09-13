باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه گفت ظرفیتهای توسعه و رشد گروه بریکس هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و مهمترین فرصت پیش روی این گروه، تعمیق یکپارچگی اقتصادی میان کشورهای عضو است.
پوتین در سخنرانی خود در نشست گسترده بریکس در قالب «اوتریچ/بریکس پلاس» در دهلینو اظهار کرد که حجم تجارت میان کشورهای عضو بریکس به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. او همچنین گفت کشورهای عضو بریکس نزدیک به یکچهارم صادرات جهانی را در اختیار دارند و این گروه سهم مهمی در پویایی تولید ناخالص داخلی جهان دارد.
رئیسجمهور روسیه تأکید کرد بریکس از برخورداری همه کشورها از فرصتهای برابر و نامحدود برای رشد اقتصادی و اجتماعی، همراه با حفظ فرهنگها و سنتهای ملی منحصربهفرد آنها، حمایت میکند.
پوتین بریکس را یکی از قدرتمندترین نیروهای محرک در روند تقویت چندجانبهگرایی واقعی در روابط بینالملل توصیف کرد و گفت: «بریکس امروز یکی از قدرتمندترین نیروهای محرک برای تقویت چندجانبهگرایی واقعی در روابط بینالملل است.»
او افزود کشورهای بریکس بهطور فعال در شکلگیری یک نظام جهانی چندقطبی و عادلانهتر مشارکت دارند.
پوتین همچنین گفت گستردگی مشارکت در نشست روز یکشنبه نشان میدهد توجه بینالمللی به فعالیتهای بریکس همچنان در حال افزایش است. به گفته او، نشستهای بریکس پلاس موفقیت خود را اثبات کردهاند، زیرا امکان گفتوگوی مستقیم و آزاد میان اعضای اصلی گروه و کشورهای شریک را فراهم میکنند.
رئیسجمهور روسیه همچنین اعلام کرد ایجاد یک پلتفرم سرمایهگذاری جدید بریکس میتواند امکان جذب سرمایههای بلندمدت را نهتنها برای کشورهای عضو، بلکه برای کشورهای شریک این گروه نیز فراهم کند.
او تأمین مالی ۱۲۳ پروژه بریکس از طریق بانک توسعه جدید این گروه با اعتباری حدود ۴۰ میلیارد دلار را نتیجهای مثبت دانست، اما تأکید کرد نیازهای مالی کشورهای عضو و شرکای آنها بسیار بیشتر است.
پوتین در این نشست گفت: «تقویت بیشتر ظرفیتهای بانک توسعه جدید بریکس و بهروزرسانی مدل تجاری آن، اکنون یک ضرورت فوری است. تاکنون ۱۲۳ پروژه از طریق این بانک با حدود ۴۰ میلیارد دلار تأمین مالی شده است. بدون شک این نتیجه خوبی است، اما نیازهای تأمین مالی بسیار بیشتر است.»
نشست سران بریکس روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلینو برگزار میشود و نشست «اوتریچ/بریکس پلاس» نیز به یکی از بخشهای ثابت اجلاسهای این گروه تبدیل شده است. این قالب امکان تعامل کشورهای عضو بریکس با کشورهای خارج از این گروه را فراهم میکند.
منبع: آرتی