باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، از موافقت با خروج کالاهای صادراتی از گمرک بازارچه مرزی کوهک خبر داد. این اقدام با اولویت پذیرش کالاهای فسادپذیر و پس از رفع مشکلات امنیتی در آن سوی مرز انجام میشود.
این تصمیم در پی درخواست فوری این تشکل برای بازگشایی گمرک مرزی کوهک و رفع اختلال در فرایند صادرات اتخاذ شده است.
براساس اعلام دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران، بررسیها و پیگیریهای انجامشده نشان میدهد مشکلات امنیتی ایجادشده در آن سوی مرز برطرف شده و ستاد نظارت گمرکات سیستان و بلوچستان و ادارهکل گمرک زاهدان با خروج کالا از گمرک بازارچه مرزی کوهک موافقت کردهاند.
طبق شرایط اعلامشده، کالاهای فسادپذیر در فرایند پذیرش و صادرات در اولویت قرار دارند؛ با این حال، ارسال محمولههای گاز و مشتقات نفتی از این مرز در حال حاضر مجاز نیست.
همچنین، گمرک مبدأ موظف است پیش از ارسال محمولهها، هماهنگیهای لازم را با گمرک مقصد انجام دهد. این هماهنگی با هدف جلوگیری از ازدحام در مرز و توقف خودروهای حامل کالا پیشبینی شده است.
بر این اساس، ارسال کالاهای صادراتی به مقصد مورد درخواست، پس از هماهنگی با گمرک بازارچه مرزی کوهک، بلامانع خواهد بود. این تصمیم میتواند به رفع بخشی از اختلالهای ایجادشده در روند صادرات و تسهیل فعالیت صادرکنندگان منطقه کمک کند.