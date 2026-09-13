آیین رونمایی از بیست عنوان اثر جدید مرکز اسناد انقلاب اسلامی با حضور پژوهشگران و اهالی فرهنگ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - آیین رونمایی ۲۰ عنوان اثر جدید مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف تاریخ معاصر، تاریخ انقلاب، روابط بینالملل، کتاب نقد، تاریخ شفاهی و ... با طراحی تازه و قالبهای روزآمد امروز ۲۲ شهریور برگزار شد.
ابراهیم حیدری، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب، در آیین رونمایی از کتابهای مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: رونمایی از کتاب در نگاه نخست شاید رویدادی فرهنگی ساده به نظر برسد، اما در واقع رونمایی از بخشی از حافظه تاریخی و فکری یک جامعه است. کتاب سندی برای امروز و میراثی برای فرداست. آنچه امروز ثبت، تدوین و منتشر میشود، میتواند نسلها بعد مبنای شناخت و قضاوت درباره حوادث، اندیشهها و شخصیتهای یک دوره تاریخی قرار گیرد.
وی افزود: از این منظر، فعالیتهای مرکز اسناد انقلاب اسلامی اهمیتی دوچندان دارد. گردآوری، حفظ، ساماندهی پژوهش و انتشار اسناد، فقط نگهداری چند برگ کاغذ و سند تاریخی نیست؛ بلکه تلاشی برای حفظ هویت، حافظه و تجربه تاریخی ملت ایران است. کتابهایی که امروز رونمایی میشوند، حاصل تلاش مجموعهای از پژوهشگران، مؤلفان، کارشناسان اسناد، ویراستاران و فعالان عرصه نشر است؛ بنابراین شایسته است از همه عزیزانی که در تولید و انتشار این آثار نقش داشتهاند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم.
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در آیین رونمایی از بیست عنوان اثر جدید این مرکز با اشاره به ارزش والای آثار تولیدشده اظهار داشت آنچه امروز رونمایی شد حاصل تلاش برای بازخوانی ایستادگی انسانهای شاخص و برجستهای است که از دوران مشروطه تا به امروز برای آزادی، فرهنگ ایرانی، رشد و تعالی کشور و ترسیم افقهای روشن برای آینده جانفشانی کردهاند. وی در خصوص کیفیت کتابهای ارائهشده گفت در تدوین این آثار دغدغه اصلی ما این بود که ضمن حفظ دقت و استناد تاریخی، روایتها برای مخاطب جذاب، روان و گیرا باشد. وقتی مخاطب این کتابها را ورق میزند، حجم عظیم اسناد و تلاشهای صورتگرفته برای مستندسازی آن دوران سخت را درک میکند. همانطور که دقایقی پیش از روایتهای پردرد و در عین حال پرافتخار خانوادههای شهدا شنیدیم، این شصتوپنج سال تلاش، درگیری، تبعید و سختیهای راه، ریشه در عشقی عمیق به سربلندی این سرزمین دارد.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران امروز در کانون توجهات است و با وجود تمامی فشارها، سختیهای اقتصادی و فشارهای روانی دشمن، همچنان احساس عزت، غرور و اقتدار در جامعه ما موج میزند، نباید فراموش کرد که این جایگاه رفیع بدون سختی و ایستادگی به دست نیامده است. این شکوه حاصل سالها مقاومت، گرسنگی کشیدنها و جانفشانیهای ملتی است که به یک مجموعه عظیم فرهنگی و تمدنی متکی است.
پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه امروز ایران پیام روشنی برای جهانیان دارد افزود: حرف ما خطاب به دنیا این است که ظلم، زیادهخواهی، حقکشی و قساوت باید پایان یابد. ملتها حق دارند به فرهنگ، تاریخ و ارزشهای انسانی خود افتخار کنند و جایگاهشان باید محترم شمرده شود. این پیامی است که دنیای امروز بهشدت تشنه شنیدن آن است و بسیاری از دولتها و شخصیتهای برجسته جهان در خلوت خود به حقانیت این مسیر اذعان دارند، اما به دلیل فشارهای سنگین قدرتهای استکباری جرأت بیان آن را ندارند.
وی با تأکید بر اینکه ایستادگی ملت ایران در برابر زورگوییهای رسانهای و سیاسی نظام سلطه یک پیروزی بزرگ است خاطرنشان کرد: ما دشمن را دستکم نمیگیریم؛ آنها امکانات، پول و ابزارهای رسانهای وسیعی دارند، اما هیمنهای که آمریکاییها برای خود ساختهاند در واقع یک هیمنه پوشالی، ساختگی و بادکنکی است. تداوم راه انقلاب و نترسیدن از تهدیدات خشن دشمنان، نشاندهنده شکست همین هیمنه در برابر اراده ملتی است که پروا نکرد و ایستاد.
پورمحمدی با اشاره به ارزش والای آثار تولیدشده اظهار داشت :آنچه امروز رونمایی شد حاصل تلاش برای بازخوانی ایستادگی انسانهای شاخصی است که از دوران مشروطه تا به امروز برای آزادی، فرهنگ ایرانی، رشد و تعالی کشور و ترسیم افقهای روشن برای آینده جانفشانی کردهاند. وی افزود دغدغه ما این بود که ضمن حفظ دقت و استناد تاریخی، روایتها برای مخاطب جذاب و روان باشد؛ وقتی مخاطب این کتابها را ورق میزند، حجم عظیم اسناد و تلاشهای صورتگرفته برای مستندسازی آن دوران سخت را درک میکند.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با واکاوی وضعیت قدرتهای سلطهگر تصریح کرد :واقعیتها امروز خلاف تصورات گذشته است. رئیسجمهور آمریکا از ارقام نجومی میلیارد دلاری نفت سخن میگوید که به معنای اعتراف ضمنی به شکست است. آنها قصد داشتند بر حوزه انرژی و مسیرهای تبادل مواد اولیه سلطه پیدا کنند، اما امروز میبینیم که کنترل این مسیرها از دستشان خارج شده است.
پورمحمدی با اشاره به تناقضات مقامات آمریکایی گفت: سخنان پراکنده و متناقض آنان درباره خلیج فارس و دریاها چیزی جز توهم نیست. در قرن هوش مصنوعی که عصر دقت و مطالعه است، این حجم از رسوایی و پرتوپلاگویی نشان میدهد که دشمن در برابر اراده ملت ایران و جریان مقاومت به بنبست رسیده و دچار استیصال شده است. این طبل رسوایی نتیجه مستقیم استقامت جمهوری اسلامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر وحدت توأم با تنوع در جامعه ایران تأکید کرد و افزود: برخی به غلط تصور میکنند جامعه ما یکدست و تکنژادی است، در حالی که ایران جامعهای رنگارنگ، متنوع و فوقالعاده جذاب است. هنر ایران، تجمیع فرهنگها و جورچین زیبایی از زبانها، اقوام، طوایف، معماریها و آثار هنری مناطق کویری، ساحلی و جنگلی است. این غنای تمدنی همان چیزی است که دنیا را به خود جذب کرده؛ بهطوری که امروز یک گزارش ساده از ایران در کسری از زمان دهها میلیون مخاطب جهانی پیدا میکند.
پورمحمدی با اشاره به بهای سنگینی که ملت ایران برای استقلال خود پرداخته است گفت :جالب است بدانید که در نظام جمهوری اسلامی، حجم شهدای عالیرتبه و مقامات کشور بینظیر است. ما در میان مسئولان و کابینههای مختلف، نصاب شهدایی داریم که با آمار شهدا در سایر اقشار برابری میکند. این کشوری است که رهبران، رئیسجمهور، وزرا و فرماندهانش در صف اول شهادت قرار داشتهاند و این نشان از پیوند ناگسستنی مسئولان و مردم دارد. ما باید همواره درود بفرستیم بر این شهدای والامقام و خانوادههای صبوری که این بار سنگین را بر دوش کشیدند.
پورمحمدی با اشاره به مجاهدتهای پنهان اهالی نشر، از طراحان جلد، گرافیستها و ویراستاران تا صفحهآرایان و فونتپردازان تصریح کرد :در دنیای امروز که رقابت بر سر جذب مخاطب است، جزئیات بهظاهر کوچک در انتقال پیام بسیار تأثیرگذارند. کتاب تنها محتوا نیست؛ بلکه تجلی یک تولید فکری است که باید در فرمی جذاب و هوشمندانه ارائه شود تا بتواند در میدان رقابت رسانهای جهانی عرض اندام کند.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر به یک انقلاب رسانهای دست یافته است گفت: برخلاف هجمههای سنگین دشمن که با ابزارهای پیشرفتهای همچون هوش مصنوعی، کاریکاتور، شعر و تحلیلهای جهتدار به دنبال تخریب چهره ایران هستند، رسانههای جبهه انقلاب با تکیه بر حقیقت توانستهاند توازن را تغییر دهند. امروز ما در یک جنگ ترکیبی و رسانهای قرار داریم؛ اما بدانیم که قدرت پیام و آرمان از قدرت نظامی و تکنولوژیهای رسانهای دشمن فراتر است. جنگ بدون آرمان، جنگ ناکامی است و آنچه به ما قدرت بقا و پیشرفت میدهد همان جوهره ایمانی و تمدنی ماست.
وی با اشاره به جایگاه رفیع شهادت در فرهنگ ایرانی، آن را نه یک پایان، بلکه آغازی برای تحقق آرمانهای بزرگ ملی دانست و افزود :شهادت در منظومه فکری ما با معاد و عزت ملت گره خورده است. شهادت برای تحقق آزادی، پیشرفت و تربیت نسلی است که باید کشور را بهتر از ما بسازند و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.
پورمحمدی در ادامه به تشریح فعالیتهای جدید مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای پاسخ به نیازهای روز جامعه پرداخت و اظهار داشت: ما در کنار انتشار کتب تخصصی، روایتهای کوتاه و جذاب را در قالب گزارشهای فشرده و مقالات سندمحور آغاز کردهایم تا به نیاز مخاطب امروز که به دنبال درک سریع حادثه است پاسخ دهیم. همچنین جلد پانزدهم از مجموعه کتابهای نقدی منتشر شده است؛ چرا که معتقدیم باید در برابر ادعاهای نادرست تاریخی مانند آنچه در کتب مربوط به چهرههای سیاسی همچون بختیار آمده، با استناد به اسناد متقن، نقد علمی و مستدل ارائه دهیم. این نقدها به محققان و نویسندگان کمک میکند تا حقیقت را از تحریف بازشناسند.