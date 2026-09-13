باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسن اسدی شهردار شیراز با اعلام پایان مراحل اجرایی فاز نخست پروژه باغ تاریخی سهگوش، از گشوده شدن درهای این مجموعه به روی شهروندان و گردشگران در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: این باغ که با رویکرد توسعه سرانههای سبز و شکوفایی ظرفیتهای فرهنگی و هنری احداث شده است، اکنون در آستانه بهرهبرداری قرار دارد تا سهم مؤثری در ارتقای نشاط عمومی ایفا کند.
او، در تشریح ابعاد این پروژه، بر جایگاه ویژه آن در ارتقای کیفیت زندگی شهری تأکید و اظهار داشت: این پروژه صرفاً یک اقدام عمرانی یا یک باغ معمولی نیست، بلکه تلاشی است برای ارتقای گردشگری و احیای نشاط اجتماعی توأم با پیوند فرهنگ و هنر.
شهردار شیراز افزود: باغ سهگوش به محفلی شاخص برای هنرمندان و علاقهمندان به شعر و ادب پارسی بدل خواهد شد.
بر اساس اعلام اسدی، فاز نخست این مجموعه که ۱۲ هزار متر مربع آن به محوطهسازی و کفسازی اختصاص یافته، دارای امکانات و جذابیتهای متعددی است که آن را به مقصدی دیدنی تبدیل میکند.
آبنمایی به طول ۵۰۰ متر که چشماندازی بدیع و خنک را برای بازدیدکنندگان به ارمغان میآورد، مخزن ذخیره آب به حجم ۶۰۰ متر مکعب جهت تأمین پایدار آب مورد نیاز فضای سبز، ساختمان نمازخانه به مساحت ۱۰۰ متر مربع و سرویسهای بهداشتی مدرن، گسترش چشمگیر فضای سبز و ایجاد زیرساخت برای کاشت انواع گلها، روشنایی و مبلمان شهری بخشی از امکانات این باغ است که شهردار شیراز به آنها اشاره کرد.
او افزود: این پروژه، گامی بلند در راستای تقویت هویت فرهنگی و جذب گردشگران داخلی و خارجی است.
اسدی با اشاره به رویکرد کلی مدیریت شهری در این زمینه گفت: ما در مجاورت این باغ، باغ ایرانی را نیز احداث کردهایم و بهموازات آن، پروژههای کلان دیگری نظیر اکوپارک بزرگ ۲۳۰ هکتاری، پارک ۴۰۴۴ هکتاری ارتفاعات، شهربازیها و شهر آبی را در دست اجرا داریم که نشان از عزم جدی برای ارتقای شاخصهای تفریحی و نشاط در این کلانشهر دارد.
گفتنی است، باغ سهگوش با تکیه بر موقعیت راهبردی خود در بلوار امیرکبیر، نقشی حیاتی بهعنوان ریههای سبز منطقه ایفا خواهد کرد و با تکمیل توسعه، به کانونی ارزشمند برای برگزاری رویدادهای ادبی و هنری تبدیل میشود. این پروژه برنامهای جامع برای بهرهبرداری از تمامی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شیراز است و بدون شک، تأثیرات بسزایی بر تقویت روابط خانوادگی، حس تعلق اجتماعی و توسعه اقتصادی شهر خواهد داشت.
امید است با اتمام این پروژه در آیندهای نزدیک، شهروندان فهیم شیراز و مسافران گرامی بتوانند از این باغموزه دیدنی بهرهمند شده و لحظاتی خوش را در دل طبیعت و هنر سپری کنند.
مدیریت شهری با نگاهی فراتر از یک پروژه صرفاً عمرانی، باغ سهگوش را به مثابه تلاشی برای پیوند گردشگری با هنر و ادب فارسی تعریف کرده است. این مجموعه که در بلوار امیرکبیر، حدفاصل خیابانهای فاخته ۱ و ۲ واقع شده، با وسعتی بالغ بر ۱۰ هکتار، نه تنها یک فضای مفرح عمومی، بلکه یک باغموزه برای ادبیات و هنر خواهد بود و به یکی از قطبهای فرهنگی و گردشگری شهر تبدیل میشود.
منبع: شهرداری شیراز