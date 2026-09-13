مدیرکل جهاد کشاورزی گیلان از پیش بینی برداشت ۱۸۰هزارتن کیوی از باغات این استان خبر داد و گفت: صادرات این محصول از اول مهر آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - صالح محمدی، مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان امروز در نشست صادرات غیر نفتی در استانداری گیلان  به صادرات کیوی اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال  ۱۸۰ هزار تن کیوی از باغات گیلان برداشت شود، از اول مهر نیز  با هماهنگی های انجام شده صادرات کیوی در استان  آغاز می شود. 

مدیرکل جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه شرایط توسعه باغات کیوی در استان وجود دارد، افزود: در حال حاضر گیلان ۸ هزار و ۸۰۰هکتار باغ کیوی دارد که از این مجموع ۷۰۰هکتار دارای نهال‌های یک ساله و تا دو ساله است که به مرحله بهروری نرسیده است. 

محمدی به ارزش گذاری گمرکی برای صادرات اشاره و اذعان داشت :  سعی بر این است که شرایط  مطلوب برای صادرات این محصول در استان فراهم شود. 

مدیرکل جهاد کشاورزی گیلان به شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی در گیلان اشاره اظهار داشت: کیوی، مرکبات، قارچ، ذرت، جو، برنج و گندم از اهم محصولاتی است که برای شناسنامه دار شدن این محصولات برنامه ریزی  و پیگری انجام شده است.

 

برچسب ها: کشاورزی ، کیوی
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