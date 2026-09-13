باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدصادق قنادزاده، با اشاره به تحولات اخیر اقتصاد بین‌الملل در برنامه رادیو اقتصاد اظهار کرد: تغییرات نظام بین‌الملل و افزایش رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه، پیمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای را به سمت تقویت همکاری‌های اقتصادی و شکل‌دهی به نظامات جدید بین‌المللی سوق داده است.

بریکس؛ وزنه‌ای غیرقابل حذف در اقتصاد جهان

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت جهان در کشورهای عضو بریکس حضور دارند، افزود: سهم کشورهای عضو بریکس از اقتصاد جهانی نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته و این مجموعه امروز به یک وزنه غیرقابل حذف در مناسبات اقتصادی بین‌المللی تبدیل شده است.

قناد ‌زاده ادامه داد: در سال‌های گذشته موضوعاتی مانند ایجاد کریدورهای مشترک، استفاده از ارزهای محلی، نظامات استانداردی و گمرکی و حتی بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال در بریکس مطرح شده بود، اما اکنون این مباحث از مرحله طرح و گفت‌وگو در حال حرکت به سمت اقدامات عملی است.

۶۰ میلیارد دلار تجارت ایران با اعضای بریکس

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حجم تجارت ایران با کشورهای عضو بریکس گفت: در حال حاضر حدود ۲۳ میلیارد دلار از صادرات و ۳۷ میلیارد دلار از واردات ایران با کشورهای عضو بریکس انجام می‌شود و این کشورها در تجارت خارجی ایران از شرکای راهبردی محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: بریکس در گذشته شاید بیشتر به عنوان یک پیمان سیاسی مورد توجه قرار می‌گرفت، اما امروز توسعه روابط اقتصادی با اعضای این مجموعه برای ایران یک ضرورت است؛ به‌ویژه در شرایطی که کشورهای عضو به دنبال کاهش وابستگی به دلار و ایجاد سازوکارهای جدید در مناسبات اقتصادی هستند.

حرکت از شعار به عملگرایی اقتصادی

قناد ‌زاده با اشاره به حضور رئیس‌جمهور و مقامات اقتصادی و پولی ایران در هجدهمین نشست سران بریکس اظهار کرد: در این نشست موضوعاتی مانند نظامات پرداخت، استفاده از ارزهای محلی، تجارت، کریدورها و همکاری‌های مالی مورد توجه جدی قرار گرفت و ایران نیز آمادگی خود را برای همکاری در این حوزه‌ها اعلام کرد.

وی افزود: در دیدارهای دوجانبه نیز موضوع توسعه کریدورها و ایجاد سازوکارهای مشترک پرداخت و مبادلات ارزی مورد توجه قرار گرفت. استفاده از ارزهای محلی می‌تواند در گام نخست در روابط دوجانبه کشورها توسعه پیدا کند و در افق بلندمدت زمینه‌ساز شکل‌گیری سازوکارهای جدید ارزی شود.

فرصت بریکس هنوز به اندازه کافی در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ایران توانسته از ظرفیت عضویت در بریکس به اندازه کافی استفاده کند، گفت: هنوز به اندازه کافی از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم و باید بپذیریم که در داخل کشور، اهمیت پیوند با پیمان‌های بین‌المللی مانند بریکس، شانگهای و سازمان همکاری اسلامی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت اتصال اقتصاد ایران به اقتصادهای بزرگ و مقاوم جهان تصریح کرد: برای کشوری که تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، تقویت پیوند با این مجموعه‌ها می‌تواند به حفظ مسیرهای تجاری و کاهش آثار تحریم‌ها کمک کند.

جبران عقب‌ماندگی ایران با توسعه همکاری‌های تجاری

قناد ‌زاده با اشاره به فعالیت ایران در سایر پیمان‌های اقتصادی اظهار کرد: در سازمان همکاری اقتصادی «اکو» نیز توسعه تجارت میان اعضا در حال پیگیری است و مذاکرات مربوط به تجارت ترجیحی و توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز پیشرفت خوبی داشته است.

وی افزود: ایران با وجود محدودیت‌های بین‌المللی و شرایط ناشی از جنگ و ممنوعیت‌های پروازی، در رویدادهای بریکس در سطح بالا حضور داشته و امیدواریم با حضور رئیس‌جمهور در این اجلاس، بخشی از عقب‌ماندگی گذشته با سرعت بیشتری جبران شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با اشاره به اهمیت نقش چین در آینده بریکس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه چین در سال ۲۰۲۷ ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد داشت، فرصت مناسبی برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان اعضا و استفاده بیشتر ایران از ظرفیت این پیمان فراهم خواهد شد.