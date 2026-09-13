معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حجم تجارت ایران با کشور‌های عضو بریکس گفت: در حال حاضر حدود ۲۳ میلیارد دلار از صادرات و ۳۷ میلیارد دلار از واردات ایران با کشور‌های عضو بریکس انجام می‌شود و این کشور‌ها در تجارت خارجی ایران از شرکای راهبردی محسوب می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدصادق قنادزاده، با اشاره به تحولات اخیر اقتصاد بین‌الملل  در برنامه رادیو اقتصاد اظهار کرد: تغییرات نظام بین‌الملل و افزایش رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه، پیمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای را به سمت تقویت همکاری‌های اقتصادی و شکل‌دهی به نظامات جدید بین‌المللی سوق داده است.

بریکس؛ وزنه‌ای غیرقابل حذف در اقتصاد جهان

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت جهان در کشورهای عضو بریکس حضور دارند، افزود: سهم کشورهای عضو بریکس از اقتصاد جهانی نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته و این مجموعه امروز به یک وزنه غیرقابل حذف در مناسبات اقتصادی بین‌المللی تبدیل شده است.

قناد ‌زاده ادامه داد: در سال‌های گذشته موضوعاتی مانند ایجاد کریدورهای مشترک، استفاده از ارزهای محلی، نظامات استانداردی و گمرکی و حتی بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال در بریکس مطرح شده بود، اما اکنون این مباحث از مرحله طرح و گفت‌وگو در حال حرکت به سمت اقدامات عملی است.

۶۰ میلیارد دلار تجارت ایران با اعضای بریکس

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حجم تجارت ایران با کشورهای عضو بریکس گفت: در حال حاضر حدود ۲۳ میلیارد دلار از صادرات و ۳۷ میلیارد دلار از واردات ایران با کشورهای عضو بریکس انجام می‌شود و این کشورها در تجارت خارجی ایران از شرکای راهبردی محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: بریکس در گذشته شاید بیشتر به عنوان یک پیمان سیاسی مورد توجه قرار می‌گرفت، اما امروز توسعه روابط اقتصادی با اعضای این مجموعه برای ایران یک ضرورت است؛ به‌ویژه در شرایطی که کشورهای عضو به دنبال کاهش وابستگی به دلار و ایجاد سازوکارهای جدید در مناسبات اقتصادی هستند.

حرکت از شعار به عملگرایی اقتصادی

قناد ‌زاده با اشاره به حضور رئیس‌جمهور و مقامات اقتصادی و پولی ایران در هجدهمین نشست سران بریکس اظهار کرد: در این نشست موضوعاتی مانند نظامات پرداخت، استفاده از ارزهای محلی، تجارت، کریدورها و همکاری‌های مالی مورد توجه جدی قرار گرفت و ایران نیز آمادگی خود را برای همکاری در این حوزه‌ها اعلام کرد.

وی افزود: در دیدارهای دوجانبه نیز موضوع توسعه کریدورها و ایجاد سازوکارهای مشترک پرداخت و مبادلات ارزی مورد توجه قرار گرفت. استفاده از ارزهای محلی می‌تواند در گام نخست در روابط دوجانبه کشورها توسعه پیدا کند و در افق بلندمدت زمینه‌ساز شکل‌گیری سازوکارهای جدید ارزی شود.

فرصت بریکس هنوز به اندازه کافی در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ایران توانسته از ظرفیت عضویت در بریکس به اندازه کافی استفاده کند، گفت: هنوز به اندازه کافی از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم و باید بپذیریم که در داخل کشور، اهمیت پیوند با پیمان‌های بین‌المللی مانند بریکس، شانگهای و سازمان همکاری اسلامی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت اتصال اقتصاد ایران به اقتصادهای بزرگ و مقاوم جهان تصریح کرد: برای کشوری که تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، تقویت پیوند با این مجموعه‌ها می‌تواند به حفظ مسیرهای تجاری و کاهش آثار تحریم‌ها کمک کند.

جبران عقب‌ماندگی ایران با توسعه همکاری‌های تجاری

قناد ‌زاده با اشاره به فعالیت ایران در سایر پیمان‌های اقتصادی اظهار کرد: در سازمان همکاری اقتصادی «اکو» نیز توسعه تجارت میان اعضا در حال پیگیری است و مذاکرات مربوط به تجارت ترجیحی و توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز پیشرفت خوبی داشته است.

وی افزود: ایران با وجود محدودیت‌های بین‌المللی و شرایط ناشی از جنگ و ممنوعیت‌های پروازی، در رویدادهای بریکس در سطح بالا حضور داشته و امیدواریم با حضور رئیس‌جمهور در این اجلاس، بخشی از عقب‌ماندگی گذشته با سرعت بیشتری جبران شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با اشاره به اهمیت نقش چین در آینده بریکس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه چین در سال ۲۰۲۷ ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد داشت، فرصت مناسبی برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان اعضا و استفاده بیشتر ایران از ظرفیت این پیمان فراهم خواهد شد.

برچسب ها: تجارت خارجی ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
تنها ۵ میلیون موتورسیکلت کارت سوخت فعال دارند+فیلم
سهم ایران از کیک بریکس/ تجارت ۶۲ میلیارد دلاری در انتظار زیرساخت‌های مالی
موافقت گمرک با ازسرگیری صادرات کالا از بازارچه مرزی کوهک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تفاهم‌نامه ۳ همتی بانک ملی ایران و وزارت میراث فرهنگی امضا شد
حضور پررنگ بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های بریکس +فیلم
بازارسیب زمینی متعادل شد/ورودی روزانه سیب زمینی در میدان مرکزی به هزار کامیون رسید
سهم ایران از کیک بریکس/ تجارت ۶۲ میلیارد دلاری در انتظار زیرساخت‌های مالی
هموارتر شدن مسیر راه‌اندازی بازار بهره‌وری آب؛ صرفه‌جویی آب سودآور می‌شود
شاخص کل بورس صعودی خواهد ماند؟+ عکس
تاکنون هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی وارد شده است+ فیلم
واردات ۱۷ هزار تن گوشت قرمز از ابتدای سال/ مصرف ماهانه ۷۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های بادی مپنا ۱۷۵ مگاوات/ بدهی مپنا به سهامداران عدالت به ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند
نصب ۲۳۰ شارژر خودرو برقی/ فعالیت تعمیراتی مپنا در حوزه هوایی صرفاً به بخش مسافربری محدود می‌شود
آخرین اخبار
۶۰ میلیارد دلار تجارت ایران با اعضای بریکس
رئیس کل بانک مرکزی عازم ترکیه شد
ثبت سفارش واردات گندم در حال انجام است/ دستورالعمل واردات گندم برای صنف و صنعت صادر شده است
موافقت گمرک با ازسرگیری صادرات کالا از بازارچه مرزی کوهک
هم‌افزایی گمرک و بنادر برای تسهیل تسهیل فرآیند‌های تجاری
تجارت ایران و عراق تنها به شلمچه و چذابه وابسته نیست
نصب ۲۳۰ شارژر خودرو برقی/ فعالیت تعمیراتی مپنا در حوزه هوایی صرفاً به بخش مسافربری محدود می‌شود
ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های بادی مپنا ۱۷۵ مگاوات/ بدهی مپنا به سهامداران عدالت به ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند
حضور پررنگ بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های بریکس +فیلم
شاخص کل بورس صعودی خواهد ماند؟+ عکس
سهم ایران از کیک بریکس/ تجارت ۶۲ میلیارد دلاری در انتظار زیرساخت‌های مالی
تاکنون هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی وارد شده است+ فیلم
هموارتر شدن مسیر راه‌اندازی بازار بهره‌وری آب؛ صرفه‌جویی آب سودآور می‌شود
تفاهم‌نامه ۳ همتی بانک ملی ایران و وزارت میراث فرهنگی امضا شد
بازارسیب زمینی متعادل شد/ورودی روزانه سیب زمینی در میدان مرکزی به هزار کامیون رسید
واردات ۱۷ هزار تن گوشت قرمز از ابتدای سال/ مصرف ماهانه ۷۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
۸۰ درصد نهاده دامی در داخل تولید می شود
قیمت تضمینی گندم تا پایان شهریور نهایی می‌شود
ارزش صادرات محصولات شیلات به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رسید
اقتصاد ایران در تنگنای پیچیده‌ای گرفتار شده است
وزش باد شدید دز نواحی جنوب کشور طی ۵ روز آینده
قطعی برق ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز کاهش یافت
به هیچ عنوان کیفیت برق را فدای کاهش مصرف نکردیم
افزایش مبلغ کالا برگ منوط به تأمین منابع مالی پایدار است
تخصیص ۴۰۰ همت برای حمایت از صنایع / آسیب به واحد‌های تولید اسلب به دلیل قطعی برق+ فیلم
۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز ما در جنگ از دست رفت
سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی/ بستری برای اتصال بنگاه‌ها به زنجیره ارزش
حرکت شهرک‌های صنعتی به سمت نسل جدید
امسال ۱۳ درصد برق بیشتری به صنایع تحویل داده شد/ ۵۳ درصد محدودیت بیشتر برای بخش خانگی اعمال شد
بریکس ظرفیت مهمی برای کاهش آثار تحریم‌ها دارد